La imagen del daño estructural en el aeropuerto Ramón Villeda Morales está generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Una imagen que circula en redes sociales asegura mostrar un supuesto daño estructural en el techo del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, tras el retiro reciente de las vigas en forma de X ubicadas en la fachada principal de la terminal aérea. Las publicaciones afirman que la fotografía evidencia un presunto colapso estructural. En la imagen se observa parte de una estructura metálica sobre el suelo y una aparente deformación en la zona central del techo, elementos que son presentados como prueba de un supuesto fallo en la infraestructura. Sin embargo, la afirmación es falsa. Un análisis realizado por EH Verifica, complementado con la herramienta de detección de contenido sintético de Hive Moderation, concluyó que la imagen fue manipulada mediante inteligencia artificial (IA) y corresponde a un contenido generado artificialmente, conocido como deepfake. “Estructura X se colapsa tras fallido intento de retirada en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula”, dice textualmente una publicación difundida en Facebook compartida al menos un centenar de veces desde el 22 de junio de 2026.

La desinformación surge en medio de la controversia por las estructuras metálicas en forma de X instaladas en varias obras públicas. Algunos internautas las han relacionado, sin evidencia, con el gobierno de Xiomara Castro, al afirmar que fueron colocadas en referencia a la inicial de su nombre. El debate se intensificó después de que José Argueta, secretario de Comunicaciones, consultara el 13 de junio de 2026 sobre la función de estas vigas durante una visita al hospital en construcción de Salamá, Olancho. Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular narrativas sin sustento sobre una supuesta prohibición del uso de la letra X. En ese contexto, el 19 de junio fueron retiradas las vigas en forma de X de la fachada principal del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Algunos usuarios vincularon ese hecho con el supuesto colapso mostrado en la imagen viral que se verifica. Funcionarios de la actual administración sostienen que esa decisión no fue ordenada por el gobierno central, ya que la gestión de la terminal aérea corresponde a la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA). Por su parte, el director ejecutivo de EHISA aseguró que las estructuras en forma de X son “elementos decorativos que no cumplen una función estructural y que el material será reutilizado en otros proyectos contemplados dentro del proceso de modernización del aeropuerto”, según informó LA PRENSA.

Imagen de IA

Búsquedas realizadas en la web y en medios de comunicación no encontraron información fiable que confirmara un supuesto daño estructural en el techo del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Además, una búsqueda inversa en Google con la imagen viral permitió localizar una publicación en Facebook del medio Teleceiba, fechada el 20 de junio de 2026, que contiene la misma fotografía utilizada en redes sociales, pero sin el supuesto daño estructural que muestran las versiones difundidas recientemente.

EH Verifica realizó un análisis técnico comparativo entre ambas imágenes y encontró múltiples coincidencias que confirman que se trata de la misma fotografía. Entre los elementos coincidentes destacan el resplandor solar captado por la cámara sobre el techo del aeropuerto, la vegetación ubicada en el lado inferior izquierdo de la imagen, los conos de seguridad color naranja en la misma posición, el ángulo exacto desde el que fue tomada la fotografía y la estructura metálica tipo escalera o andamio visible en el mismo lugar. Por el contrario, la imagen viral presenta varios elementos añadidos digitalmente. Entre ellos figuran personas al fondo de la escena, vehículos que no aparecen en la fotografía original y aparentes fragmentos de estructura esparcidos en el suelo. Estos últimos muestran inconsistencias visuales y proporciones poco creíbles, especialmente en el área cercana a uno de los conos de seguridad color naranja.

Además, EH Verifica sometió la fotografía del supuesto colapso estructural del aeropuerto Ramón Villeda Morales a la herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de Hive Moderation. El análisis determinó una probabilidad del 85 % de que la imagen haya sido creada o alterada mediante inteligencia artificial.