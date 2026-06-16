La Alcaldía no gastó L80 millones en medidores de agua, fue una donación de Japón

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) compró 1,470 micromedidores de agua por 80 millones de lempiras. Sin embargo, la afirmación es falsa. Los 1,470 micromedidores no fueron pagados por la Alcaldía, sino que forman parte de una donación del Gobierno de Japón, canalizada a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). “Alcalde Juan Diego Zelaya impulsa medidores de agua potable comprando 1,400 medidores a 80 millones de lempiras”, dice textualmente una publicación difundida en TikTok desde el 13 de junio de 2026.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió sobre el impacto que podría tener la sequía prevista para este año, asociada al fenómeno climático conocido como “Súper Niño”. De acuerdo con proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe una alta probabilidad de que este fenómeno se desarrolle durante el segundo semestre de 2026. Ante este escenario, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), inició el 5 de mayo de 2026 la instalación de 1,470 nuevos micromedidores en las colonias El Hogar y Las Colinas, en Tegucigalpa. Según información oficial de la AMDC, el proyecto piloto busca modernizar el sistema de medición y facturación del servicio, cobrar únicamente por el consumo real de los usuarios, detectar fugas y reducir el desperdicio de agua en la capital, informó EL HERALDO. Zelaya también ha reiterado que la implementación de estos dispositivos busca fomentar un uso más eficiente y responsable del recurso hídrico.

Donación, no compra

EL HERALDO informó el 5 de mayo de 2026 que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) instalaría 1,270 medidores mecánicos y 200 medidores ultrasónicos de agua potable, valorados en aproximadamente 80 millones de lempiras. Sin embargo, se explicó que estos equipos fueron financiados mediante una donación del Gobierno de Japón y no con fondos municipales. Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Medidores + agua + Japón”, se encontró un video publicado en Facebook por Radio América, en el que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que los medidores fueron donados por la JICA. En la grabación, a partir del segundo 10, Zelaya atribuye directamente la entrega de los equipos a la cooperación japonesa, descartando que se trate de una adquisición realizada por la comuna capitalina.

La misma búsqueda permitió localizar una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en la que el Gobierno de Honduras y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón informan sobre la donación de micromedidores destinados a mejorar la gestión del servicio de agua potable en la capital.