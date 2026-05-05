Lanzan plan piloto con 1,470 medidores inteligentes para mejorar el servicio de agua en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), dio inicio a un proyecto de modernización del sistema de agua potable en la capital hondureña con la instalación de 1,400 medidores inteligentes en la colonia El Hogar y Las Colinas, con el apoyo del gobierno de Japón.
La iniciativa denominada “Proyecto Piloto de Fortalecimiento de la Capacidad de Reducción de Agua no Contabilizada”, busca mejorar el servicio de abastecimiento en la capital mediante la implementación de tecnología de medición de última generación.
El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó: “Este proyecto representa un salto tecnológico importante para la ciudad, ya que nos permitirá medir con mayor precisión el consumo real de agua y reducir significativamente las pérdidas no contabilizadas en el sistema”.
El plan piloto se ejecuta en las colonias Las Colinas y El Hogar, donde se instalarán 1,470 micromedidores, de los cuales 1,270 son mecánicos y 200 ultrasónicos de alta precisión, considerados una innovación en la medición del recurso hídrico.
“El propósito técnico es verificar la precisión de la medición y reducir errores provocados por la presencia de aire en las tuberías, mejorar la lectura del consumo y comparar el desempeño entre micromedidores mecánicos y ultrasónicos”, detalló Boquín.
El lanzamiento del proyecto contó con la presencia del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, así como autoridades de la UMAPS y representantes de la cooperación japonesa.
“Tenemos que estar agradecidos con el pueblo y gobierno de Japón, que está invirtiendo en nuestra ciudad más de 80 millones de lempiras en tecnología que nos ayudará a ordenar y hacer más justo el sistema de cobro del agua potable”, expresó el edil.
Por su parte, el director de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Kadoya Atsunori, destacó la importancia de fortalecer la gestión del recurso hídrico mediante cooperación técnica no reembolsable.
“La adquisición de equipos, materiales, asistencia técnica y parte de la instalación mediante contratista forma parte de esta cooperación, que asciende a 3.2 millones de dólares y busca mejorar la eficiencia del sistema de agua en Tegucigalpa”, subrayó.
El proyecto también contempla la instalación de válvulas antifraude, sistemas para medición de aire, unidades de flujo regulado y tecnología de lectura inteligente de flujo continuo.
“Vamos a realizar trabajos de macro medición, control de presión y monitoreo remoto, con el fin de medir caudales y comparar el volumen distribuido con el facturado, lo que permitirá detectar fugas y responder de manera más rápida”, añadió Boquín.
Además, se fortalecerá el banco de pruebas de medidores, se elaborarán procedimientos operativos estándar y se capacitará al personal técnico de la UMAPS para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
El alcalde Juan Diego Zelaya hizo un llamado a la ciudadanía a proteger los equipos instalados en sus comunidades, al considerar que forman parte de una inversión clave para el futuro del servicio de agua en la capital.
“Yo creo que el compromiso que ha tenido el pueblo y gobierno de Japón en apoyarnos lo tenemos que retribuir todos nosotros cuidando esos medidores y vigilando que nadie los dañe, porque esto es en beneficio de toda la población”, enfatizó el edil.