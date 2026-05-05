Lanzan plan piloto con 1,470 medidores inteligentes para mejorar el servicio de agua en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), dio inicio a un proyecto de modernización del sistema de agua potable en la capital hondureña con la instalación de 1,400 medidores inteligentes en la colonia El Hogar y Las Colinas, con el apoyo del gobierno de Japón.

La iniciativa denominada “Proyecto Piloto de Fortalecimiento de la Capacidad de Reducción de Agua no Contabilizada”, busca mejorar el servicio de abastecimiento en la capital mediante la implementación de tecnología de medición de última generación.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó: “Este proyecto representa un salto tecnológico importante para la ciudad, ya que nos permitirá medir con mayor precisión el consumo real de agua y reducir significativamente las pérdidas no contabilizadas en el sistema”.

El plan piloto se ejecuta en las colonias Las Colinas y El Hogar, donde se instalarán 1,470 micromedidores, de los cuales 1,270 son mecánicos y 200 ultrasónicos de alta precisión, considerados una innovación en la medición del recurso hídrico.

“El propósito técnico es verificar la precisión de la medición y reducir errores provocados por la presencia de aire en las tuberías, mejorar la lectura del consumo y comparar el desempeño entre micromedidores mecánicos y ultrasónicos”, detalló Boquín.

El lanzamiento del proyecto contó con la presencia del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, así como autoridades de la UMAPS y representantes de la cooperación japonesa.