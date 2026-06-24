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Brasil vs Escocia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial United 2026 ONLINE

La selección de Brasil busca quedarse con el liderato del C, con quien lo disputa con Marruecos

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 14:43
Brasil vs Escocia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial United 2026 ONLINE

Brasil busca llegar a dieciseisavos como líder de su grupo en el Mundial 2026.

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- Brasil busca este miércoles sellar el liderato del grupo C ante la aguerrida Escocia, un encuentro al que llega empatado a cuatro puntos pero con mejor diferencia de goles que Marruecos, que jugará contra Haití -ya eliminada- al mismo tiempo.

Aunque la pentacampeona afronta la última jornada como líder, con un +3 en su casillero de goles por el +1 de Marruecos, no puede descuidarse ante los europeos, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar en primera posición.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 4:00 PM
Canal: Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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