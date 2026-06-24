Brasil vs Escocia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial United 2026 ONLINE

Miami, Estados Unidos.- Brasil busca este miércoles sellar el liderato del grupo C ante la aguerrida Escocia, un encuentro al que llega empatado a cuatro puntos pero con mejor diferencia de goles que Marruecos, que jugará contra Haití -ya eliminada- al mismo tiempo.

Aunque la pentacampeona afronta la última jornada como líder, con un +3 en su casillero de goles por el +1 de Marruecos, no puede descuidarse ante los europeos, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar en primera posición.