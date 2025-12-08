Video de Manuel Zelaya afirmando que nunca ofenderá a Nasralla es antiguo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales, como si fuera actual, un video en el que el expresidente de Honduras (2006–2009) y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, afirma que no ofenderá a Salvador Nasralla, actual candidato presidencial por el Partido Liberal.
Sin embargo, las declaraciones no son recientes. El video corresponde a una conferencia de prensa de 2017, cuando Nasralla era aspirante a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, de cara a las elecciones generales de ese año.
"No van a conseguir nunca de mi parte una sola palabra de ofensa contra Salvador Alejandro César Narváez Salum", dice literalmente una publicación de TikTok, visualizada más de 82,000 veces desde el 7 de diciembre.
En los comicios de 2017, Nasralla fue candidato presidencial por una coalición integrada por el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD) y Libre, entonces coordinado por Zelaya. El exmandatario fue una figura clave y estratega de campaña, respaldando públicamente a Nasralla.
Tras esas elecciones, el aspirante denunció un presunto fraude electoral. Su postura fue respaldada por Zelaya y los partidos que conformaban la coalición, lo que derivó en protestas masivas y una crisis política nacional.
Con el paso de los años, la relación entre ambos líderes se deterioró debido a desacuerdos políticos y desencuentros personales. Actualmente, Nasralla busca nuevamente la presidencia, esta vez bajo la bandera del Partido Liberal.
Al 8 de diciembre de 2025, tras las elecciones generales del 30 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, el conteo oficial ubica a Nasralla en segundo lugar, con 1,125,196 votos, muy cercano del primer lugar: Nasry Asfura del Partido Nacional.
Video de 2017
Una búsqueda inversa en Google, realizada con la herramienta InVid We Verify a partir de una captura del video, condujo a un video en YouTube titulado: “Manuel Zelaya fija posición de Alianza de Oposición 22 12 17”, publicado el 24 de diciembre de 2017.
En esa intervención, el expresidente Manuel Zelaya se refiere al supuesto triunfo de Salvador Nasralla en las elecciones generales de 2017 y afirma que sus detractores no lograrían construir ningún agravio contra quien en ese momento era su candidato presidencial.
En sus palabras textuales, Zelaya dijo:
“Porque a mí me consta, Salvador hizo un gran esfuerzo. Salvador no es un político, Salvador es una figura mediática en Honduras, es un gran esfuerzo. Y bailando le dio una gran alegría a este país, bailando en todo el país, en todos los pueblos, le ganó las elecciones a la oligarquía, le ganó al golpismo”.
Lo anterior confirma que el video no es actual y que la declaración de ‘Mel’ Zelaya en defensa de Nasralla fue pronunciada en un contexto completamente distinto, correspondiente a las elecciones de 2017.
Por tanto, el video donde Zelaya asegura que nunca ofendería a Nasralla fue grabado en diciembre de 2017, y no corresponde a diciembre de 2025, como se ha pretendido hacer creer recientemente.