Video de Manuel Zelaya afirmando que nunca ofenderá a Nasralla es antiguo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales, como si fuera actual, un video en el que el expresidente de Honduras (2006–2009) y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, afirma que no ofenderá a Salvador Nasralla, actual candidato presidencial por el Partido Liberal. Sin embargo, las declaraciones no son recientes. El video corresponde a una conferencia de prensa de 2017, cuando Nasralla era aspirante a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, de cara a las elecciones generales de ese año. "No van a conseguir nunca de mi parte una sola palabra de ofensa contra Salvador Alejandro César Narváez Salum", dice literalmente una publicación de TikTok, visualizada más de 82,000 veces desde el 7 de diciembre.

En los comicios de 2017, Nasralla fue candidato presidencial por una coalición integrada por el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD) y Libre, entonces coordinado por Zelaya. El exmandatario fue una figura clave y estratega de campaña, respaldando públicamente a Nasralla. Tras esas elecciones, el aspirante denunció un presunto fraude electoral. Su postura fue respaldada por Zelaya y los partidos que conformaban la coalición, lo que derivó en protestas masivas y una crisis política nacional. Con el paso de los años, la relación entre ambos líderes se deterioró debido a desacuerdos políticos y desencuentros personales. Actualmente, Nasralla busca nuevamente la presidencia, esta vez bajo la bandera del Partido Liberal. Al 8 de diciembre de 2025, tras las elecciones generales del 30 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, el conteo oficial ubica a Nasralla en segundo lugar, con 1,125,196 votos, muy cercano del primer lugar: Nasry Asfura del Partido Nacional.

Video de 2017

Una búsqueda inversa en Google, realizada con la herramienta InVid We Verify a partir de una captura del video, condujo a un video en YouTube titulado: “Manuel Zelaya fija posición de Alianza de Oposición 22 12 17”, publicado el 24 de diciembre de 2017.