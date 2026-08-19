Este video de Juan Flores anunciando que el TPS no fue cancelado para Honduras y Nicaragua es de 2025, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra al presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, anunciando que el Estatus de Protección Temporal (TPS) no fue cancelado para Honduras y Nicaragua. Según la descripción de la publicación, el anuncio corresponde al 18 de agosto de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia utilizada a modo de prueba data del 5 de julio de 2025 y no tiene relación con el contexto actual. Además, no existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que el programa no fue cancelado para Honduras y Nicaragua. “¡Noticias emocionantes para nicaragüenses!”, dice la descripción de una publicación de TikTok, compartida más de 900 veces desde el 18 de agosto de 2026.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras fue terminado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en julio de 2025. La decisión fue publicada en el Federal Register el 8 de julio de ese año y estableció que la designación terminaría oficialmente a las 11:59 de la noche del 8 de septiembre de 2025. El DHS justificó la medida al considerar que las condiciones de Honduras ya no cumplían con los criterios necesarios para mantener el TPS. La decisión fue posteriormente llevada a los tribunales. El 31 de diciembre de 2025, una jueza federal, Trina L. Thompson, dejó sin efecto las terminaciones del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal. Sin embargo, esa decisión no se mantuvo vigente: el Noveno Circuito la suspendió el 9 de febrero de 2026 y posteriormente la anuló el 14 de julio de 2026, por lo que el fallo de diciembre ya no constituía una base para mantener activo el TPS hondureño. El 14 de agosto de 2026, el DHS difundió un aviso en sus canales oficiales dirigido a personas de varios países cuyo TPS había terminado, entre ellos Honduras. La agencia señaló que quienes ya no tenían TPS debían abandonar Estados Unidos o quedar expuestos a procesos de deportación si no contaban con otra autorización migratoria. En el caso de los hondureños, esto no significó que el TPS terminara ese día: la terminación ya estaba vigente desde el 8 de septiembre de 2025.

Video de 2025

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en TikTok, se encontró una publicación con el mismo material , en la que se anuncia una extensión de seis meses para el TPS. Sin embargo, la publicación está fechada en julio de 2025. Este hallazgo confirma que el video no corresponde a un anuncio realizado en agosto de 2026, como sugieren la publicación que se verifica, sino que circula en redes sociales desde al menos julio de 2025.

La búsqueda también permitió localizar otras publicaciones en redes sociales ( 1 , 2 ) que difundieron el mismo video durante julio de 2025, lo que refuerza que se trata de contenido antiguo reutilizado como si fuera actual.

Cancelación vigente