No es un video del choque de helicópteros en Brasil en el que murieron el youtuber Gaspi y el músico Oliver Tree es malasia en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra la colisión entre dos helicópteros y que es presentado como si correspondiera al accidente ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, en el que murieron el youtuber Gaspi y el músico Oliver Tree. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia no fue grabada en Brasil ni corresponde a un accidente en Río de Janeiro. El video muestra un accidente aéreo ocurrido en Malasia, en abril de 2024. “Más imágenes: Este es el momento en que cayó uno de los helicópteros en Brasil”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido difundida el 14 de junio.

El domingo 14 de junio de 2026 se reportó una colisión entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil, que dejó seis personas muertas. Entre las víctimas estaban el youtuber argentino Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza, quienes viajaban en una de las aeronaves. En el segundo helicóptero iba el piloto Charles Marsillac, quien también falleció. Según reportes, las aeronaves impactaron contra el estacionamiento de un concesionario de vehículos, lo que provocó un incendio que afectó a cerca de 20 automóviles. Hasta la fecha, la causa del siniestro sigue bajo investigación.

Video de Malasia