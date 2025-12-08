Secuestro de documentos del MP al TJE fue antes de elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula como actual en redes sociales muestra un segmento televisivo en el que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público realizan un operativo de “secuestro” de documentos en la Secretaría General del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Sin embargo, el hecho no es reciente: ocurrió el 29 de octubre de 2025, un mes antes de las elecciones generales, como parte de las acciones emprendidas ante las denuncias de irregularidades en el proceso electoral. “Intervención del ministerio publico eleciones amañadas”, dice literalmente el texto sobrepuesto en un video de TikTok, compartido más de 2,280 veces desde el 6 de diciembre.

A una semana de celebradas las elecciones generales, Honduras aún no conoce los resultados oficiales debido a fallas técnicas en el conteo de votos. Según datos preliminares, a las 12:35 del mediodía del 8 de diciembre, Nasry Asfura encabezaba la contienda presidencial con una leve ventaja sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

Fue en octubre de 2025

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Ministerio Público + DPI + TJE + secuestro + documentos” condujo a una nota de Canal 8, publicada el 29 de octubre de 2025, titulada: “Fiscalía y DPI secuestran documentos en el TJE”. Esto confirma que el operativo no está relacionado con el contexto postelectoral actual. En el video viral difundido en redes sociales se puede observar, en la esquina superior izquierda, la fecha “29 de octubre”, en un formato típico del noticiero Hable Como Habla (HCH). EH Verifica encontró la misma información en la cobertura de HCH, que explicó que la intervención ocurrió después de que el fiscal Johel Zelaya divulgara los audios presentados por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. En esas grabaciones se menciona un presunto plan de fraude electoral, atribuido a la consejera Cossette López, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un miembro no identificado de las Fuerzas Armadas. El video original se encuentra enlazado en esa nota: