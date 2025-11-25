No es un periodista advirtiendo de un fraude de Libre en las elecciones, es un deepfake

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra lo que aparenta ser un segmento noticioso en el que un supuesto periodista asegura que Estados Unidos ha emitido una alerta de fraude y que impondrá un bloqueo económico si el partido Libertad y Refundación (Libre) gana las elecciones generales de 2025. Sin embargo, es falso. El contenido fue fabricado mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Además, las autoridades estadounidenses no han emitido ninguna alerta sobre un presunto fraude electoral ni han realizado advertencias económicas contra el partido Libre. “Estados Unidos alerta de fraude de Libre en las elecciones, como Cuba y Venezuela los Zelayas atentan contra los intereses de EEUU”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una secuencia de ocho segundos en TikTok, visualizado más de 258,000 veces desde el 3 de noviembre.

El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó la preocupación de su país ante el desarrollo de las elecciones generales en Honduras, advirtiendo sobre una posible intervención si se produce un atentado contra el orden democrático. A este pronunciamiento se sumaron la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch (HRW), que alertaron sobre denuncias de fraude presentadas tanto por el oficialismo como por la oposición. Además, señalaron la existencia de investigaciones penales en curso y los conflictos internos entre consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales estarían afectando la credibilidad del proceso comicial.

Es un deepfake

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Estados Unidos + fraude + Libre + elecciones” no arroja resultados que respalden la supuesta advertencia difundida en el video. Lo que sí verificó EH Verifica fue una publicación en X/Twitter del entonces embajador Christopher Landau, en la que expresó preocupaciones de Estados Unidos sobre el proceso electoral hondureño. Sin embargo, sus declaraciones no mencionan al partido Libertad y Refundación (Libre) ni aluden a un posible bloqueo económico. "El presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras", afirmó.

Además, EH Verifica realizó un análisis visual del video y detectó varias inconsistencias típicas de contenido generado con IA: letras distorsionadas en el cintillo de rotulación, errores ortográficos, voz robótica sin variaciones en la tonalidad y gestos faciales estáticos del supuesto presentador. En sintonía, la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de imágenes y videos creados con IA, indica un 94.6% de probabilidad de que se trate de un deepfake.