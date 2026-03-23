No hay evidencia de que Juan Diego Zelaya propusiera usar caballos en la capital para ahorrar combustible

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales se mueve una publicación que asegura que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, supuestamente autorizó a los capitalinos movilizarse a caballo como medida para ahorrar combustible. Sin embargo, la información es falsa. El equipo de comunicaciones del edil confirmó que no existe tal disposición y que se trata de un caso de desinformación. “Juan Diego Zelaya, permitirá que en Distrito Central las personas se movilicen en caballo, para así ahorrar combustible y evitar el tráfico”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido compartido desde el 23 de marzo de 2026.

Este lunes 23 de marzo, nuevamente se notificó un incremento en los combustibles: 9.94 lempiras en la gasolina regular y 17.12 lempiras en el diésel. Ante esta situación, el gobierno anunció que absorberá el 50% de la alza, lo que representa un subsidio semanal de 116 millones de lempiras para el diésel y 44 millones para la gasolina regular. Estos incrementos impactan desde la semana del 16 de marzo, cuando la Secretaría de Energía anunció ajustes en los precios. La medida responde al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado la incertidumbre en los mercados energéticos, especialmente por las restricciones al tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

No existe tal medida