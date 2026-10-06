No hay registros de que Bukele dijera que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta declaración en la que asegura que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros de esa declaración en fuentes oficiales, medios de comunicación ni en las publicaciones públicas del mandatario salvadoreño. “Si el pueblo hondureño me elige para que yo les gobierne, yo sacaré adelante a su país”, se lee literalmente en la publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de octubre de 2026.

La publicación circula mientras el nombre de Nayib Bukele ha vuelto a aparecer relacionado con Honduras por su apoyo a proyectos educativos impulsados por el creador de contenido Shin Fujiyama. En octubre de 2024, el presidente de El Salvador donó dos bitcoins de sus fondos personales a Fujiyama para apoyar su proyecto de construcción de escuelas en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Recientemente, el presidente salvadoreño volvió a tomar relevancia luego de que Fujiyama mostrara en un video cinco centros educativos construidos en Honduras con los fondos de aquella donación realizada por Bukele. Uno de los proyectos más recientes fue inaugurado el 3 de octubre de 2026 en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado, en Ilanga, Colón. Allí, Fujiyama entregó un nuevo módulo educativo de seis aulas en un centro que atiende a más de 700 estudiantes.

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