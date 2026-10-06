No hay registros de que Bukele dijera que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta declaración en la que asegura que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen.
Sin embargo, es falso. No se encontraron registros de esa declaración en fuentes oficiales, medios de comunicación ni en las publicaciones públicas del mandatario salvadoreño.
“Si el pueblo hondureño me elige para que yo les gobierne, yo sacaré adelante a su país”, se lee literalmente en la publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de octubre de 2026.
La publicación circula mientras el nombre de Nayib Bukele ha vuelto a aparecer relacionado con Honduras por su apoyo a proyectos educativos impulsados por el creador de contenido Shin Fujiyama.
En octubre de 2024, el presidente de El Salvador donó dos bitcoins de sus fondos personales a Fujiyama para apoyar su proyecto de construcción de escuelas en Honduras.
Recientemente, el presidente salvadoreño volvió a tomar relevancia luego de que Fujiyama mostrara en un video cinco centros educativos construidos en Honduras con los fondos de aquella donación realizada por Bukele.
Uno de los proyectos más recientes fue inaugurado el 3 de octubre de 2026 en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado, en Ilanga, Colón. Allí, Fujiyama entregó un nuevo módulo educativo de seis aulas en un centro que atiende a más de 700 estudiantes.
No hay registros
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + gobernar + pueblo elige + Honduras” no localizó entrevistas, discursos, conferencias de prensa, publicaciones oficiales ni reportes periodísticos confiables en los que Bukele haya hecho esa declaración.
Se realizaron, además, búsquedas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables.
De igual manera, se realizó una revisión de las cuentas oficiales en redes sociales del mandatario salvadoreño en Facebook, Instagram y X. En ellas tampoco se localizaron publicaciones, videos o comunicados que contengan la frase atribuida.
Adicionalmente, un rastreo en redes sociales de la cita viral solo arrojó la misma publicación desinformante que viraliza este contenido.
EH Verifica revisó el perfil que difundió la supuesta cita y constató que el usuario publica contenido satírico y declaraciones sin respaldo ni referencias a fuentes confiables.
En conclusión, es falso que Bukele dijera que sacaría adelante al país si el pueblo hondureño lo elegía. No hay registros que evidencien que el presidente salvadoreño haya pronunciado esa declaración.