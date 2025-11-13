  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Bulos

Este video de ciudadanos y militares protestando contra el gobierno está generado con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

EH Verifica confirmó que el video viral sobre “fuera familión” fue creado con inteligencia artificial, según análisis visual y el uso de herramientas de IA

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:10
Este video de ciudadanos y militares protestando contra el gobierno está generado con IA

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de noviembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra a una multitud protestando con pancartas que dicen “no más nepotismo”, junto a un militar que sostiene otra con el mensaje “fuera familión”, mientras suena una canción de crítica social.

Sin embargo, la escena es falsa. El clip fue generado con inteligencia artificial (IA), según determinó un análisis visual realizado por EH Verifica y la herramienta Hive Moderation, que arrojó un 91% de probabilidad de que se trate de un deepfake, un contenido falso creado o manipulado digitalmente.

“Fuera Familion, denuncia del nepotismo, corrupción y manipulación”, se lee textualmente en los subtítulos del video de Facebook, compartido decenas de veces desde el 12 de noviembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de noviembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de noviembre de 2025.

 (Imagen: Facebook)

La consigna “fuera familión” se ha popularizado como una crítica al partido Libertad y Refundación (Libre), al señalar que varios familiares de la presidenta Xiomara Castro ocupan cargos en su gabinete y otras instituciones del Estado.

Hecho con IA

Un análisis visual reveló que las manos que sostienen los carteles se mezclan de forma antinatural, las letras están distorsionadas y los movimientos presentan un comportamiento robótico, entre otros indicios de manipulación digital.

Además, la herramienta especializada Hive Moderation estimó, con un 91% de probabilidad, que el video fue generado con inteligencia artificial.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.

(Imagen: Hive Moderation)


Este mismo contenido ya había circulado hace unas semanas, aunque sin dos elementos presentes en la nueva versión: la música de fondo, cuya letra critica al gobierno, y la inclusión de supuestos ciudadanos. En su momento, EH Verifica desmintió esa publicación.

En conclusión, el video que muestra a un militar y a ciudadanos protestando contra “el familión” fue generado mediante inteligencia artificial.

  • Fuentes
  • Resultados de la herramienta Hive Moderation
Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Paola Ávila
Paola Ávila
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), posee formación en verificación de datos y está enfocada en temas de alfabetización mediática.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias