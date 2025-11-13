Este video de ciudadanos y militares protestando contra el gobierno está generado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra a una multitud protestando con pancartas que dicen “no más nepotismo”, junto a un militar que sostiene otra con el mensaje “fuera familión”, mientras suena una canción de crítica social.

Sin embargo, la escena es falsa. El clip fue generado con inteligencia artificial (IA), según determinó un análisis visual realizado por EH Verifica y la herramienta Hive Moderation, que arrojó un 91% de probabilidad de que se trate de un deepfake, un contenido falso creado o manipulado digitalmente.

“Fuera Familion, denuncia del nepotismo, corrupción y manipulación”, se lee textualmente en los subtítulos del video de Facebook, compartido decenas de veces desde el 12 de noviembre de 2025.