Este video de ciudadanos y militares protestando contra el gobierno está generado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra a una multitud protestando con pancartas que dicen “no más nepotismo”, junto a un militar que sostiene otra con el mensaje “fuera familión”, mientras suena una canción de crítica social.
Sin embargo, la escena es falsa. El clip fue generado con inteligencia artificial (IA), según determinó un análisis visual realizado por EH Verifica y la herramienta Hive Moderation, que arrojó un 91% de probabilidad de que se trate de un deepfake, un contenido falso creado o manipulado digitalmente.
“Fuera Familion, denuncia del nepotismo, corrupción y manipulación”, se lee textualmente en los subtítulos del video de Facebook, compartido decenas de veces desde el 12 de noviembre de 2025.
La consigna “fuera familión” se ha popularizado como una crítica al partido Libertad y Refundación (Libre), al señalar que varios familiares de la presidenta Xiomara Castro ocupan cargos en su gabinete y otras instituciones del Estado.
Hecho con IA
Un análisis visual reveló que las manos que sostienen los carteles se mezclan de forma antinatural, las letras están distorsionadas y los movimientos presentan un comportamiento robótico, entre otros indicios de manipulación digital.
Además, la herramienta especializada Hive Moderation estimó, con un 91% de probabilidad, que el video fue generado con inteligencia artificial.
Este mismo contenido ya había circulado hace unas semanas, aunque sin dos elementos presentes en la nueva versión: la música de fondo, cuya letra critica al gobierno, y la inclusión de supuestos ciudadanos. En su momento, EH Verifica desmintió esa publicación.
En conclusión, el video que muestra a un militar y a ciudadanos protestando contra “el familión” fue generado mediante inteligencia artificial.