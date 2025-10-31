Video que muestra a un militar diciendo “Fuera Familión” es creado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra a un supuesto militar hondureño pronunciando la frase “Fuera Familión”, como crítica al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una secuencia generada mediante inteligencia artificial (IA), según un análisis de EH Verifica y la herramienta especializada Hive Moderation, que atribuye al video una probabilidad del 99.9% de ser un deepfake. “FUERA FAMILION” ,dice literalmente la descripción de una publicación de TikTok difundida el 29 de octubre y que cuenta con más de 63,000 visualizaciones.

La expresión "Fuera Familión" es utilizada por grupos de la oposición política en Honduras para criticar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y su partido, Libertad y Refundación (Libre). El término hace referencia a la presencia de varios familiares de la mandataria en cargos públicos, como su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien desempeña funciones como coordinador del partido, así como otros parientes en el Congreso Nacional y otras instituciones.

Es un deepfake

Al hacer un análisis visual de la secuencia se detectaron elementos propios de una creación con IA, como: movimientos inusuales, desproporciones en las manos y rasgos en el rostro poco naturales. Además, el uniforme que porta el supuesto militar presenta detalles incorrectos: la bandera de Honduras aparece con un color distinto al turquesa original y sin las cinco estrellas que representan a los países de Centroamérica. También se observan inconsistencias en las insignias: el espacio donde debería aparecer el apellido del militar no muestra ningún texto legible y en el área del cargo solo se lee la palabra “Armas”. Del mismo modo, el elemento utilizado en la boina del supuesto militar no corresponde al de las Fuerzas Armadas hondureñas. La herramienta Hive Moderation, utilizada para detectar contenido falso generado digitalmente, asignó al video una probabilidad de 99.9% de ser un deepfake. Este puntaje indica una alta probabilidad de creación digital, ya que, según la escala, entre más bajo es el puntaje, mayor es la probabilidad de que haya sido generado artificialmente.

Audio fabricado con IA

EH Verifica también analizó el audio del video y lo sometió a la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, que arrojó un puntaje de 2 sobre 100, lo que indica una alta probabilidad de que la voz haya sido generada artificialmente. Según la escala de esta herramienta, cuanto más bajo es el puntaje, mayor es la posibilidad de que el audio sea sintético.

En conclusión, el video que muestra a un supuesto militar hondureño diciendo “Fuera Familión” es falso; fue creado mediante inteligencia artificial.