Es falso que Jorge Canahuati Larach promueva plataforma de inversión para generar ganancias

Tegucigalpa, Honduras.- Enviaron al WhatsApp de EH Verifica una solicitud de verificación. En redes sociales circula un video en el que el presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, promociona una supuesta plataforma que promete ganancias semanales de hasta 78,000 lempiras tras una inversión inicial.
Pero es completamente falso. Se trata de una publicación con fines de phishing (o estafa digital) que utiliza la imagen de Canahuati Larach para simular que el empresario hondureño respalda la afirmación.
"Pensaba que tener un ingreso estable en Honduras era imposible... hasta que conocí la estrategia de Jorge Canahuati" se lee textualmente en la descripción de la publicación de Facebook compartida el 28 de agosto de 2025.
Jorge Canahuati Larach es un empresario hondureño y presidente de Grupo OPSA, conglomerado de medios que incluye a EL HERALDO, La Prensa, GOTV y otras revistas.
En 2020 asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), convirtiéndose en el primer hondureño en ocupar ese cargo que ostentó hasta 2022. Su trayectoria está marcada por la modernización de los medios y la defensa de la libertad de prensa en la región.
No lo promociona
EH Verifica realizó una búsqueda inversa con fotogramas clave del video utilizado en el posteo de Instagram.
La pesquisa condujo a un video publicado el 27 de octubre de 2020 en el canal de Youtube 'TVC Play' titulado: "Al Banquillo- Jorge Canahuati".
En los 47:39 minutos que dura la entrevista, el empresario hondureño no se hizo ninguna referencia a una supuesta plataforma de inversiones.
Además, el cintillo del clip está manipulado; el original dice textualmente: "Adaptación de los medios de comunicación tras la emergencia sanitaria".
Durante toda la entrevista no apareció un cintillo relacionado a la supuesta plataforma de inversión.
EH Verifica ha desmentido otras publicaciones fraudulentas que utilizan la imagen de figuras reconocidas (1, 2, 3).
En conclusión, es falso que el empresario Jorge Canahuati Larach esté promoviendo una plataforma de inversiones. Se trata de una publicación con fines de estafa que usa su imagen y difunde videos manipulados digitalmente.