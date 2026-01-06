Imagen no muestra la “primera” comida de Maduro en una cárcel de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales circula una imagen que presuntamente muestra la “primera” comida (tres salchichas, arroz, vegetales, 2 rebanadas de pan molde y pedazo de bizcocho) que habría ingerido el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una cárcel de Nueva York, tras su captura en Caracas. Pero es falso: se trata de una imagen publicada desde al menos 2020. "Marshall Billingslea publicó la primera comida de Maduro en la cárcel", dice literalmente la descripción de una entrada en X, visualizada más de 10,200 veces desde el 4 de enero.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en su residencia en Caracas durante un operativo militar liderado por autoridades de Estados Unidos el 3 de enero. Tras su detención, ambos fueron trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar un proceso judicial federal. El 5 de enero de 2025, Maduro se declaró no culpable de cuatro cargos presentados en su contra: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Actualmente, tanto Maduro como Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de su próxima audiencia judicial, programada para el próximo 17 de marzo.

Imagen de 2020

Una búsqueda inversa en Google del contenido viral llevó a una publicación en YouTube sobre la cotidianeidad en la cárcel en Estados Unidos, difundido en agosto de 2020. "Is prison food the worst food there is? You be the judge as today we look at some meals you are guaranteed to eat if you go to prison. Hope you enjoy", se lee literalmente en el video del canal "Después de la prisión". Por su traducción al español, significa: "¿Es la comida de prisión la peor que existe? Juzgue usted mismo, pues hoy veremos algunas comidas que seguro comerá si va a prisión. Espero que las disfrute". La imagen asociada erróneamente a la primera comida de Maduro en prisión se puede ver a partir del minuto 5:58 del video.