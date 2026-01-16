La imagen de JOH y Asfura en un restaurante está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales una imagen que muestra al expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández junto al presidente electo Nasry Asfura en un restaurante.
Sin embargo, la imagen no es real: se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA).
"Se vieron después de varios años y JOH le dio una faja y un pantalón color beige como regalo por su lealtad a Papi ala orden", dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 14 de enero de 2026.
Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras en dos períodos consecutivos: de 2014 a 2018 y 2018 a 2022. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico.
El 1 de diciembre de 2025, el expresidente quedó en libertad tras recibir un indulto total concedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Por su parte, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo el 24 de diciembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras imponerse a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por una diferencia de 27,026 votos.
Antes de asumir el cargo el 27 de enero de 2026, Asfura inició su primera gira internacional con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con aliados estratégicos. Su agenda incluyó visitas a Estados Unidos e Israel.
Durante el mandato de Hernández, Asfura, entonces alcalde de Tegucigalpa, se posicionó como uno de los principales aliados de su administración dentro del partido.
La cercanía política entre ambos también se reflejó en la promoción de Asfura como candidato presidencial del Partido Nacional en los comicios generales de 2021.
Imagen de IA
Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación. Tampoco se localizaron las imágenes en las redes sociales oficiales de Nasry Asfura.
En un análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias comunes en imágenes generadas con IA.
Una postura casi idéntica entre Nasry Asfura y Juan Orlando Hernández al sostener una hamburguesa, una escasa definición en el ojo de Asfura, la fusión de una mano con la nariz de otro sujeto, distorsiones en los rostros, y objetos incompletos, como las luces traseras y los retrovisores de los vehículos.
La búsqueda inversa en Google indicó en la sección de “acerca de esta imagen” que la imagen fue generada con la inteligencia artificial de la propia marca.
Para confirmarlo, EH Verifica realizó un análisis utilizando la herramienta SynthID de Gemini, que logró evidenciar la marca de agua digital que contiene la fotografía falsa.
También, la imagen presentó un 79.1% de probabilidad de haber sido creada artificialmente, de acuerdo a los resultados que arrojó la herramienta de detección de IA, Hive Moderation.
En todo caso, una fuente de la campaña de Asfura confirmó que la imagen no es real.
Por lo tanto, es falsa esta imagen de JOH y Asfura en una restaurante de comida rápida. Fue creada con una herramienta de inteligencia artificial de Google.