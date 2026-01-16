La imagen de JOH y Asfura en un restaurante está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales una imagen que muestra al expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández junto al presidente electo Nasry Asfura en un restaurante.

Sin embargo, la imagen no es real: se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA).

"Se vieron después de varios años y JOH le dio una faja y un pantalón color beige como regalo por su lealtad a Papi ala orden", dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 14 de enero de 2026.

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras en dos períodos consecutivos: de 2014 a 2018 y 2018 a 2022. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico.

El 1 de diciembre de 2025, el expresidente quedó en libertad tras recibir un indulto total concedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo el 24 de diciembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras imponerse a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por una diferencia de 27,026 votos.

Antes de asumir el cargo el 27 de enero de 2026, Asfura inició su primera gira internacional con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con aliados estratégicos. Su agenda incluyó visitas a Estados Unidos e Israel.

Durante el mandato de Hernández, Asfura, entonces alcalde de Tegucigalpa, se posicionó como uno de los principales aliados de su administración dentro del partido.

La cercanía política entre ambos también se reflejó en la promoción de Asfura como candidato presidencial del Partido Nacional en los comicios generales de 2021.