Imagen alterada muestra a Xiomara Castro votando por Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- En grupos de WhatsApp circula una imagen de la presidenta Xiomara Castro sosteniendo una papeleta electoral supuestamente marcada a favor de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Sin embargo, esta imagen ha sido manipulada digitalmente. La fotografía original fue publicada por la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia y muestra a la mandataria votando por la candidata de su partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, durante las elecciones generales de 2025.

La imagen adulterada se difunde en WhatsApp sin ningún texto descriptivo, lo que ha generado confusión entre algunos ciudadanos. Por otro lado, en su primer corte preliminar divulgado después de las 10:40 de la noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ubica a Nasry Asfura por encima de Salvador Nasralla y Rixi Moncada en la carrera presidencial.

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa de la fotografía permitió ubicar el contenido original, publicado por la Secretaría de Prensa el 30 de noviembre de 2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la imagen auténtica se observa que la presidenta Xiomara Castro marcó su voto en la casilla correspondiente a Rixi Moncada, no en la de Salvador Nasralla, como aparece en la versión alterada que circula en redes sociales. “La Presidenta Constitucional de la República, @XiomaraCastroZ, llegó acompañada del expresidente @manuelzr y de su nieto al centro educativo Álvaro Contreras, ubicado en el barrio El Espino de Catacamas, Olancho, para cumplir con su deber cívico en las elecciones generales”, se lee en la descripción oficial de la publicación.