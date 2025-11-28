Falsa cita de Clinton sobre supuesto acuerdo entre Asfura y Trump sobre deportaciones y remesas

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una cita falsa atribuida Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, que supuestamente afirma que el candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura “vendió al país por un tweet de Trump a cambio de deportaciones masivas de hondureños y el impuesto a las remesas”. Sin embargo, se trata de una cita falsa. Tras revisar las redes sociales oficiales de Clinton y medios nacionales e internacionales, no existe registro de que la líder demócrata haya expresado tales palabras. “¿Qué tipo de Persona es un hondureño (“Tito” Asfura) que vendió su país por un tweet de Trump a cambio de Deportaciones masivas de Hondureños y el impuesto a las remesas”: HILLARY CLINTON”, dice textualmente en el arte gráfico compartido en Facebook desde el 27 de noviembre de 2025.

Hillary Clinton es miembro del Partido Demócrata de Estados Unidos y fue secretaria de Estado durante el gobierno de Barack Obama, desde enero de 2009 hasta febrero de 2013. En 2016 compitió por la presidencia frente a Donald Trump, del Partido Republicano.

Cita falsa

EH Verifica revisó las cuentas oficiales de Clinton en X , Instagram y Facebook , sin hallar ninguna publicación vinculada a la supuesta reacción a favor de Asfura. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Una búsqueda en Google y otros buscadores con las palabras clave "Hillary Clinton + vendió + Honduras + deportaciones + impuesto + remesas" tampoco arrojó resultados que validen la supuesta cita atribuida a la líder demócrata. Al buscar la frase de forma literal, no se encontraron publicaciones en medios de comunicación. Esto es un indicio de desinformación, pues declaraciones de figuras políticas de alto perfil suelen generar amplia cobertura. Según evidenció una búsqueda inversa, la imagen apareció recientemente en internet (menos de un día) y ha sido compartida por perfiles previamente identificados por EH Verifica como generadores de desinformación.