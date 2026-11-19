Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales asegura mostrar la supuesta captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, señalado por las autoridades hondureñas como cabecilla de una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro. La grabación muestra a varios agentes policiales durante un operativo en el que aparecen personas detenidas y vehículos de la Policía Nacional. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia corresponde a un procedimiento policial relacionado con la detención de cuatro hombres sospechosos de participar en el asesinato de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una quebrada de una finca de palma africana en Tocoa, Colón, en marzo de 2025. Las detenciones se realizaron en octubre de 2026, según informó la institución policial. “CAPTURA DEL LIDER DEL CARTEL DEL EN YORO HONDURAS”, dice el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida más de 90 veces desde el 19 de noviembre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La desinformación circula en medio de los acontecimientos relacionados con cuatro ataques armados registrados durante la madrugada del 18 de noviembre de 2026, que dejaron 12 personas asesinadas en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. Los hechos ocurrieron en cuatro escenarios distintos y, según los reportes preliminares, entre las víctimas se encuentran hombres, mujeres y menores de edad. Entre las personas fallecidas figura Yolanda Olvera, regidora municipal de Yorito y reconocida líder indígena tolupana y ambientalista, quien fue asesinada junto con familiares en la comunidad de El Pacayal. Según la información publicada por EL HERALDO, el balance de los ataques fue de cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad. Las autoridades policiales vinculan preliminarmente los crímenes con el denominado Cártel del Diablo, una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro y cuyo presunto cabecilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”. A través de grabaciones difundidas en redes sociales, personas que se identificaron como integrantes de esa organización se atribuyeron los asesinatos y emitieron amenazas contra pobladores de la zona. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades individuales. La Policía Nacional anunció el aumento de la recompensa por información que permita localizar a “El Diablo”. El monto pasó de 500,000 a cinco millones de lempiras, en medio de las investigaciones por los ataques armados registrados en Yorito. Ferrera Rodas es señalado por las autoridades como presunto responsable de actividades delictivas relacionadas con asesinatos, secuestros, extorsiones y otros hechos violentos en Yoro.

Video de 2026

Una búsqueda inversa del video viral mediante la herramienta InVID-WeVerify permitió localizar una publicación en X de la cuenta oficial de la Policía Nacional de Honduras, en la que aparece la misma secuencia difundida en redes sociales.

#ÚLTIMAHORA | Capturamos a cuatro sujetos implicados en el doble asesinato reportado en una quebrada de una finca de Palma África en Tocoa, Colón#NoticiaEnDesarrollo https://t.co/Nf0V4g1vvK — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 29, 2026

En esa publicación, la institución policial documentó la detención de cuatro hombres sospechosos de participar en el asesinato de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una quebrada de una finca de palma africana en Tocoa, Colón. De acuerdo con la información oficial, las capturas se realizaron en octubre de 2026, en distintos sectores de Tocoa, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas contra los cuatro sospechosos por su presunta participación en el doble asesinato ocurrido en marzo de 2025. La Policía Nacional informó el 29 de octubre de 2026 sobre la captura de cuatro hombres de entre 21 y 47 años por su presunta participación como autores materiales de un doble asesinato ocurrido en marzo de 2025. De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional , los detenidos están vinculados con un crimen registrado el 5 de marzo de 2025, cuando fueron encontrados dos cuerpos sin vida en una quebrada de la finca de palma africana San Isidro, perteneciente a la Cooperativa La Nueva Confianza, en Tocoa.

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