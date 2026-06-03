Tomás Zambrano no dijo que venezolanos y cubanos organizaron el paro de maestros y médicos

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación en la que se atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que venezolanos y cubanos organizan los paros de maestros y médicos.

Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden la supuesta declaración atribuida a Zambrano.

Además, Zambrano confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es “totalmente falsa”.

“Venezolanos y Cubanos andan organizando paros a los maestros y medicos Tommy Zambrano”, es, literalmente, la presunta cita de Zambrano que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 2 de junio.