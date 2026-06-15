Carlos Umaña no ha dicho que el Partido Nacional quiera “inyectar sarampión” mediante una campaña de vacunación

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, supuestamente dijo que el Partido Nacional quiere inyectarle sarampión a la población mediante campaña de vacunación. La afirmación es falsa. No existe registro público de que el diputado emitió esas declaraciones ni evidencia de que la campaña de vacunación pretenda inyectar el virus del sarampión. Además, el congresista negó a EH Verifica la autoría de estas declaraciones difundidas en redes sociales. “Partido Nacional quiere inyectarle Sarampión y diarrea al pueblo hondureño”, dice literalmente el texto de una entrada en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 13 de junio.

Al 15 de junio de 2026, la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó cinco casos de sarampión en Honduras, incluido el primer contagio por transmisión local registrado en el país. Ante esta situación, las autoridades sanitarias informaron que Honduras mantiene una alerta epidemiológica debido al incremento de casos reportados en Guatemala, México y otros países de la región. La Unidad de Vigilancia de la Sesal detalló que el nuevo caso corresponde a una mujer de 25 años que contrajo el virus dentro del territorio nacional tras tener contacto directo con un caso importado en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía. Frente a este escenario, la Secretaría de Salud reforzó las medidas de vigilancia epidemiológica y el rastreo de contactos. Asimismo, reiteró el llamado a la población para mantener actualizados los esquemas de vacunación, considerados la principal herramienta para prevenir el contagio y la propagación del virus. Además, la Sesal anunció que exigirá la vacuna contra el sarampión a las personas que ingresen al país procedentes de México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá, naciones que actualmente registran circulación activa del virus.

Cita falsa ​​​​​​