Imagen de policías junto a conductor baleado en Comayagüela está generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a dos agentes de la Policía Nacional junto al conductor de un bus rapidito que fue víctima de un atentado armado el 8 de julio de 2026 en Comayagüela. La imagen aparenta mostrar a los policías observando al transportista, quien permanece tendido en el suelo tras recibir varios impactos de bala. Sin embargo, la imagen es falsa. Fue generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a una fotografía real del ataque. "La poca empatía que se tiene hoy en día, las personas lo miraban, sus compañeros de trabajo lo veían, la policía llegó y no le brindó primeros auxilios", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida cientos de veces desde el 8 de julio.

Un conductor de un bus rapidito murió tras ser atacado a balazos en la tercera avenida de Comayagüela, en el Distrito Central, un hecho que provocó protestas del sector transporte para exigir mayores medidas de seguridad. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, hombres armados que se transportaban en un mototaxi dispararon contra el conductor. Tras el ataque, el motorista perdió el control de la unidad de transporte y chocó contra un muro. El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, mientras que el cobrador permaneció en estado de conmoción en la escena del ataque. Horas después, el conductor murió al ingresar al Hospital Escuela debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. La Policía Nacional capturó al supuesto responsable del ataque, según información publicada por LA PRENSA. La muerte del conductor reavivó la preocupación en el gremio del transporte urbano. Representantes del sector anunciaron protestas pacíficas en distintos puntos de la capital para exigir a las autoridades acciones ante la violencia que enfrentan los transportistas. Jorge Lanza, dirigente del transporte urbano, afirmó que al menos 25 transportistas han sido asesinados de forma violenta en lo que va de 2026. Como parte de las acciones, el 9 de julio los transportistas realizaron protestas pacíficas en el kilómetro 3 de la salida al sur de Tegucigalpa y otros sectores de la capital, donde exigieron mayores medidas de seguridad para el gremio.

Imagen de IA

Al realizar una búsqueda inversa de la imagen en Google, no se encontró evidencia de la misma escena en la que supuestamente aparecen dos agentes de la Policía Nacional rodeando al conductor que fue víctima del atentado. EL HERALDO cubiró al hecho violento desde el lugar de los acontecimientos y publicó un video en Facebook el 8 de julio de 2026. En las imágenes se observa al conductor tendido en el suelo en una posición similar a la de la fotografía viral; sin embargo, en ningún momento aparecen agentes policiales junto a la víctima, como sí muestra la imagen que circula en redes sociales.

Asimismo, EL HERALDO publicó otro video en el que sí se observa la presencia de agentes policiales en la escena del crimen. No obstante, los uniformes y el equipo que portan difieren de los que aparecen en la imagen que se verifica y la persona víctima ya había sido movilizada a un centro asistencial.

EH Verifica también realizó un análisis comparativo entre la imagen viral y los videos originales, en el que identificó varias inconsistencias características del contenido generado con inteligencia artificial. Aunque la placa del bus rapidito que aparece al fondo coincide con la unidad captada en el video de EL HERALDO, el vehículo presenta diferencias evidentes. En la imagen viral desaparece el nombre del modelo ubicado en la parte superior izquierda, debajo del parabrisas; tampoco se aprecia el cambio de color presente en esa misma sección del autobús real ni el rótulo de la ruta colocado en la parte superior del vidrio frontal. Además, los dos agentes policiales presentan rasgos faciales y características físicas extremadamente similares entre sí, un patrón recurrente en imágenes generadas mediante inteligencia artificial. Al someter la fotografía a la herramienta de detección de contenido generado artificialmente de DeepAI, el análisis arrojó un 96% de probabilidad de que haya sido generada con inteligencia artificial.

Mientras que la herramienta Hive Moderation determinó una probabilidad del 99.8 % de que la imagen haya sido creada con inteligencia artificial.