Es falsa la encuesta de Nexa Poll que da ventaja a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una presunta encuesta atribuida a la firma Nexa Poll, que coloca a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como favorito sobre el resto de aspirantes. Sin embargo, el sondeo es falso. No hay registro oficial de una encuestadora con ese nombre, y el logotipo que aparece en la imagen corresponde en realidad a una agencia de empleo con sede en Colombia. “Con @papialaorden Honduras estará bien!”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida el 30 de noviembre de 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha iniciado el conteo oficial de votos en los centros de votación a nivel nacional. La institución exhortó a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), Custodios Informáticos Electorales (CIE) y a las Fuerzas Armadas de Honduras a facilitar la verificación del escrutinio por parte de la ciudadanía y de los observadores nacionales e internacionales.

No hay registro

Las pesquisas realizadas por EH Verifica no hallaron registros de la supuesta encuestadora Nexa Poll, atribuida a un sondeo a boca de urna que circula en redes sociales y plataformas digitales. Una búsqueda inversa del gráfico difundido permitió localizar la publicación en una página que se autodenomina medio de comunicación, llamada El Estatal de México. Este sitio no está verificado y suele publicar contenido exclusivamente local.

Durante el rastreo se comprobó que el logo utilizado en la supuesta encuesta corresponde realmente a una agencia de empleo ubicada en Bogotá, Colombia. La publicación original fue compartida en 2019 en la página de Facebook “Nexa BPO” que muestra un logo diferente, lo que sugiere que pudo haber sufrido un rediseño de imagen.