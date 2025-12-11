Este discurso de María Corina Machado no es por el Premio Nobel de la Paz

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra el supuesto discurso de la líder opositora venezolana Maria Corina Machado al recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. Sin embargo, la grabación no corresponde a la ceremonia del Nobel. El clip recoge declaraciones ofrecidas por Machado durante su participación en el Foro World In Progress, realizado en octubre de 2025. “#noticiaúltima hora #MaríaCorina en su #discurso del premio #Nobel #estadosunidostiktok USA”, dice textualmente en la descripción de una publicación en TikTok compartida el 10 de diciembre de 2025. El video supera las 664,400 visualizaciones.

María Corina Machado fue reconocida con el Nobel de la Paz 2025 por el Comité Noruego del Nobel en octubre, en homenaje a su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia”. Debido a un largo periodo en clandestinidad para evitar su detención en Venezuela, Machado no pudo asistir a tiempo a la ceremonia oficial en Oslo, celebrada el 10 de diciembre. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el premio en su nombre y leyó su discurso de aceptación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Horas después, Machado llegó finalmente a la capital noruega, donde tuvo su primera aparición pública en más de un año y se reunió con sus tres hijos y su madre.

Declaración de octubre

Una búsqueda inversa utilizando un fotograma clave permitió localizar la intervención original del 20 de octubre de 2025, publicada en el canal de YouTube de Vente Venezuela. Según el título y la descripción del material, la declaración se produjo durante el foro World In Progress 2025, un espacio dedicado al debate sobre desafíos globales.

Esto confirma que el discurso no tuvo relación con la entrega del Premio Nobel de la Paz, sino que corresponde a su participación en el foro World In Progress 2025. Además, EH Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “María Corina Machado + primera vez + declaración + Oslo + Nobel de la Paz” y encontró la única conferencia de prensa ofrecida por Machado en Noruega tras la entrega del galardón.