Nasralla no dijo que no entregan actas a Roberto Contreras por tener un acuerdo con el Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen atribuida a HRN que afirma que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, dijo que no entregará actas electorales a Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), porque “tiene acuerdo con los nacionalistas”. Sin embargo, esta afirmación es falsa. EH Verifica constató que no existe registro oficial ni publicación en medios de comunicación que respalde la frase atribuida a Nasralla. Además, el propio político la desmintió públicamente a través de sus historias de Instagram. “No le damos las actas a Roberto porque sabemos desde hace mucho tiempo que el tiene acuerdo con los nacionalistas, es decir, con el crimen organizado. Nadie confía en él”, se lee literalmente en el arte difundido en TikTok, visualizado más de 9,000 veces desde el 9 de diciembre de 2025.

El 9 de diciembre de 2025, Nasralla denunció un “fraude monumental” en el proceso electoral de Honduras y exigió un escrutinio especial “acta por acta”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el candidato, se han identificado “fallas técnicas y presuntas irregularidades” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), administrado por la empresa colombiana ASD Colombia. Nasralla también advirtió que dichas fallas representan “el mayor riesgo técnico y jurídico observado en el presente proceso electoral”, y anunció una reunión con las autoridades del CCEPL para definir las acciones a seguir. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta el momento se ha escrutado el 99.40% de las actas. En estos resultados preliminares, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera la contienda. No obstante, el proceso continúa en disputa, ya que se espera la revisión de las actas con inconsistencias durante el escrutinio especial.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Salvador Nasralla + Roberto Contreras + actas + acuerdo + Partido Nacional” no arrojó resultados que validen la veracidad de la cita. Asimismo, una revisión en las publicaciones en medios hondureños y de declaraciones públicas de Nasralla no muestra evidencia de que haya pronunciado la frase viral. Tampoco hay registros en entrevistas, conferencias o transmisiones recientes que respalden esa acusación contra Roberto Contreras. Aunque el material difundido incluye el logo del medio de comunicación HRN, no existe evidencia de que la emisora haya publicado ese contenido. La pieza no aparece en su sitio web ni cuentas de redes sociales ( Facebook, X , Instagram , TikTok ). En todo caso, el candidato presidencial aclaró en sus historias de Instagram que la frase viral no es de su autoría.

