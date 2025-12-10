Nasralla no dijo que no entregan actas a Roberto Contreras por tener un acuerdo con el Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen atribuida a HRN que afirma que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, dijo que no entregará actas electorales a Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), porque “tiene acuerdo con los nacionalistas”.
Sin embargo, esta afirmación es falsa. EH Verifica constató que no existe registro oficial ni publicación en medios de comunicación que respalde la frase atribuida a Nasralla.
Además, el propio político la desmintió públicamente a través de sus historias de Instagram.
“No le damos las actas a Roberto porque sabemos desde hace mucho tiempo que el tiene acuerdo con los nacionalistas, es decir, con el crimen organizado. Nadie confía en él”, se lee literalmente en el arte difundido en TikTok, visualizado más de 9,000 veces desde el 9 de diciembre de 2025.
El 9 de diciembre de 2025, Nasralla denunció un “fraude monumental” en el proceso electoral de Honduras y exigió un escrutinio especial “acta por acta”.
Según el candidato, se han identificado “fallas técnicas y presuntas irregularidades” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), administrado por la empresa colombiana ASD Colombia.
Nasralla también advirtió que dichas fallas representan “el mayor riesgo técnico y jurídico observado en el presente proceso electoral”, y anunció una reunión con las autoridades del CCEPL para definir las acciones a seguir.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta el momento se ha escrutado el 99.40% de las actas.
En estos resultados preliminares, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera la contienda. No obstante, el proceso continúa en disputa, ya que se espera la revisión de las actas con inconsistencias durante el escrutinio especial.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Salvador Nasralla + Roberto Contreras + actas + acuerdo + Partido Nacional” no arrojó resultados que validen la veracidad de la cita.
Asimismo, una revisión en las publicaciones en medios hondureños y de declaraciones públicas de Nasralla no muestra evidencia de que haya pronunciado la frase viral.
Tampoco hay registros en entrevistas, conferencias o transmisiones recientes que respalden esa acusación contra Roberto Contreras.
Aunque el material difundido incluye el logo del medio de comunicación HRN, no existe evidencia de que la emisora haya publicado ese contenido. La pieza no aparece en su sitio web ni cuentas de redes sociales (Facebook, X, Instagram, TikTok).
En todo caso, el candidato presidencial aclaró en sus historias de Instagram que la frase viral no es de su autoría.
Comentarios de Contreras
La desinformación surge luego que Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal (CCEPL), afirmó que si Nasralla no presenta “las evidencias científicas” que sustenten su denuncia de fraude electoral, “lo que está haciendo es un papelón”.
Contreras exige a Nasralla que muestre el 100 % de las actas donde afirma haber ganado, como condición para que él apoye cualquier acción pública, protesta o respaldo político.
"No podemos pretender ponernos a relinchar o a llorar sobre esta leche derramada cuando no tenemos las pruebas, las evidencias. Usted no puede ganar con un 70%, 80% de actas", aseguró Nasralla.
Insistió en que, para que se respalde cualquier acusación de irregularidades, deben existir actas electorales debidamente escrutadas y señaló que la campaña de Nasralla no cuenta con toda la documentación preparada.
En conclusión, la frase atribuida a Salvador Nasralla en redes sociales, en la que supuestamente acusa a Roberto Contreras de tener un acuerdo con el Partido Nacional y por ello negar la entrega de actas electorales, es falsa.
No existen registros en fuentes oficiales que respalden esa declaración, pese a que el contenido se difundió usando el logo de HRN para aparentar credibilidad.
Además, el propio Nasralla desmintió públicamente la cita a través de sus historias de Instagram, confirmando que no es de su autoría.