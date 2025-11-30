Es falsa la foto de David Chávez votando por Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen en la que se observa al expresidente del Partido Nacional, David Chávez, sosteniendo una papeleta electoral marcada a favor de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), durante las elecciones generales de 2025.

Sin embargo, la fotografía es falsa: ha sido manipulada. En la imagen original, publicada por el propio Chávez, se le muestra votando por el aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.

"Dirigente Nacionalista David Chavez insita a los cachurecos a votar por Rixi "No queremos ser esclavos de los Gringos tenemos que tener amor y dignidad por la patria", dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 30 de noviembre.