Es falsa la foto de David Chávez votando por Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen en la que se observa al expresidente del Partido Nacional, David Chávez, sosteniendo una papeleta electoral marcada a favor de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), durante las elecciones generales de 2025.
Sin embargo, la fotografía es falsa: ha sido manipulada. En la imagen original, publicada por el propio Chávez, se le muestra votando por el aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.
"Dirigente Nacionalista David Chavez insita a los cachurecos a votar por Rixi "No queremos ser esclavos de los Gringos tenemos que tener amor y dignidad por la patria", dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 30 de noviembre.
Honduras celebra este domingo 30 de noviembre las elecciones generales, en las que más de 6.4 millones de ciudadanos están habilitados para votar.
De estos comicios saldrán electos el próximo presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes municipales, entre otros cargos, para el período 2026-2030.
Foto manipulada
Una búsqueda inversa en Google, realizada con la imagen viral, llevó a una publicación en Facebook que contiene la captura de pantalla del perfil de David Chávez, en la que aparece la fotografía original.
En la imagen auténtica se observa a Chávez votando por Nasry Asfura, entonces candidato presidencial del Partido Nacional.
La publicación en Facebook fue acompañada del siguiente mensaje textual de Chávez: "Hoy cumplí con mi deber ciudadano. Ahora les toca a ustedes: voten por Papi a la Orden. Honduras merece liderazgo, resultados y rumbo. ¡Papi Presidente!".
Por lo tanto, la imagen que muestra a David Chávez marcando la papeleta a favor de Rixi Moncada fue manipulada digitalmente.
EH Verifica ha desmentido otros bulos electorales sobre el proceso comicial que vive Honduras este domingo. Ver aquí.