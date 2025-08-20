Encuesta que ubica a Xiomara Castro en cuarto lugar en Latinoamérica es de 2023, no de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una encuesta sobre la aprobación de los presidentes de Latinoamérica que ubica a la mandataria Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el cuarto lugar con un 58%. Sin embargo, la información es engañosa: la encuesta fue divulgada en 2023 por la plataforma venezolana Polianalítica y no en agosto de 2025. La publicación de X, compartida el 18 de agosto y que cuenta con más de 8,600 visualizaciones, tiene por descripción literalmente: “Aprobación de presidente de Al , @XiomaraCastroZ en sólido 4tp lugar, cran presidencia, sera gratamente recordada por el pueblo”.

Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. Para agosto de 2025, Castro se encuentra en los últimos meses de su primer mandato, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, mientras la percepción pública de su gestión sigue siendo un tema relevante en medios de comunicación y redes sociales, especialmente por los escándalos de corrupción que han marcado parte de su administración.

Es de 2023

Una búsqueda inversa de la encuesta conduce a una publicación del Diario La Nación de Paraguay, del 12 de febrero de 2023, titulada: “Abdo Benítez, el más impopular de Latinoamérica, según ranking internacional”. En el artículo se incluye la encuesta “Aprobación de los Presidentes de Latinoamérica” —que muestra los porcentajes de aprobación de los mandatarios con mayor aceptación en la región—, con crédito a Polianalítica. La nota aclara que se basa en una recopilación de sondeos realizados por encuestadoras y empresas de investigación internacionales realizadas en 2023. La misma pesquisa evidenció que el Partido Libre compartió, el 13 de febrero de 2023, el ranking de aprobación de 19 presidentes de Latinoamérica, en el que Xiomara Castro aparece con un 58 % de aceptación en su gobierno.