Declaración de Luis Zelaya sobre supuesta oferta de Nasralla se difunde como actual, pero es de 2024

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una declaración atribuida a Luis Zelaya, exprecandidato presidencial por el Partido Liberal, que textualmente dice: “Salvador Nasralla primero me ofreció 10 millones de lempiras, y le dije que no. Luego me dijo que estaba autorizado hasta 15 millones, y ahí sí me molesté”.

Sin embargo, es engañoso. En realidad, la declaración sí fue realizada por Zelaya, pero no en la actualidad, sino que data del 9 de septiembre de 2024. El político relató un hecho ocurrido en 2021, cuando, según él, se le ofreció dinero para desistir de sus aspiraciones y sumarse a la candidatura de Nasralla para las elecciones generales de ese año.

“¿Y de dónde saca tanto dinero Nasrala?”, se lee textualmente en una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 100 veces desde el 6 de mayo de 2025.