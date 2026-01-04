Nasralla y Redondo, los políticos más verificados por EH Verifica en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Durante 2025, EH Verifica realizó un seguimiento exhaustivo a las declaraciones de funcionarios, candidatos a los diferentes cargos de elección popular y políticos.

Según la base, Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, se posicionaron como los políticos más verificados, con 12 y 11 intervenciones respectivamente.

Este elevado número se explica por la constante difusión de sus afirmaciones políticas, que requerían aclaración y verificación para garantizar información precisa a la ciudadanía en un año marcado por el contexto electoral de los comicios primarios en marzo y generales en noviembre, respectivamente.

Las verificaciones sobre Nasralla estuvieron centradas en declaraciones relacionadas con el proceso electoral y opiniones sobre temas de interés nacional, mientras que las de Redondo correspondieron mayormente a sus posicionamientos institucionales del Legislativo y anuncios públicos sobre las atribuciones de su cargo. En ambos casos, la información compartida por los ciudadanos generó dudas que requerían confirmación.

Otros políticos también fueron objeto de verificaciones frecuentes: Marlon Ochoa (8), Ramón Barrios (6), Marco Eliud Girón (5) y Jorge Cálix (4).

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Menos veces verificadas, pero igualmente relevantes, estuvieron figuras como José Carlos Cardona, Rixi Moncada y Enrique Reina, con entre 3 y 4 verificaciones.

Otros nombres como Hugo Noé Pino, Luis Zelaya y Ramón Barrios se repitieron en varias verificaciones, lo que refleja la dinámica política del año y la relevancia de los pronunciamientos públicos en la agenda mediática durante los últimos 12 meses.

En sus intervenciones, Nasralla acumuló un total de ocho afirmaciones falsas, dos inexactas y dos verdades a medias.

Por su parte, Redondo registró ocho afirmaciones falsas y tres verdades a medias.

Los temas relacionados con leyes y economía concentraron la mayor parte de las verificaciones realizadas por EH Verifica durante 2025.

Las declaraciones sobre las atribuciones de la Ley Electoral, la Constitución de la República, reformas legales, presupuesto público y manejo económico del país fueron las que más dudas generaron entre la ciudadanía, debido a su impacto directo en la vida pública y a la alta circulación de información imprecisa o fuera de contexto que se amplificaba en las redes sociales y medios de comunicación.

Este patrón evidencia que los políticos con más presencia mediática y declaraciones públicas son los que más requieren fact-checking, dado el riesgo de que su información sea malinterpretada o manipulada.

La base de datos de EH Verifica confirma que la verificación constante de figuras como Nasralla y Redondo es esencial para proporcionar a la ciudadanía información veraz, minimizar la propagación de rumores y fortalecer la cultura del fact-checking en Honduras.

Cada verificación ayuda a aclarar aseveraciones sospechosas de sustento y contribuye a un debate político más informado.