Cossette López no dijo: “Voy hacer lo que tenga que hacer para ser presidenta de Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que muestra una imagen y una supuesta cita atribuida a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Partido Nacional, Cossette López, en la que se lee: “Voy hacer lo que tenga que hacer para ser presidenta de Honduras". Sin embargo, la afirmación es falsa. La imagen corresponde a una reciente participación de López en un programa televisivo, donde aclaró que no tiene aspiraciones presidenciales una vez concluya su mandato en el CNE. El arte gráfico utilizado en la publicación también fue manipulado. Proviene de un contenido auténtico del medio TuNota.com , que no incluye la frase vinculada a una supuesta candidatura presidencial. “Voy hacer lo que tenga que hacer para ser presidenta de Honduras”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook publicada el 14 de noviembre de 2025.



Cossette López se incorporó al CNE en septiembre de 2024 como representante del Partido Nacional. Junto al pleno del órgano electoral, integrado por Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, está a cargo de la organización y supervisión del proceso democrático previsto para el 30 de noviembre de 2025.

Cita falsa

EH Verifica realizó una búsqueda con las palabras clave “Cossette López + interés + presidencia + Honduras”, que llevó a un video publicado por TVC Entretenimiento en su canal de YouTube. En esa entrevista, parte del programa El Cinco de la Noche de Televicentro, López aparece con la misma vestimenta que en la publicación viral. Durante el segmento, el entrevistador le consulta sobre un posible interés en aspirar la presidencia de Honduras en el futuro, a lo que ella responde: “Nunca he tenido ese interés”. La declaración se puede escuchar a partir del minuto 1:51 del video.

De igual forma, consultado por EH Verifica, el equipo de comunicaciones de Cosette López reiteró que “La frase utilizada es falsa. Ella en ningún momento mencionó que tuviera aspiraciones a la presidencia”.

Arte manipulado

Una búsqueda inversa del arte gráfico condujo a la publicación original en la cuenta de Facebook de TN5 Telenoticias, compartida el 10 de noviembre de 2025. En la original, no aparece la frase “voy hacer lo que tenga que hacer”. Además, la tipografía utilizada en el contenido manipulado no coincide con la empleada por ese medio de comunicación.