Nasry Asfura no llamó “traidores a la patria” a quienes viajen a El Salvador en el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que califica como “traidores a la patria” a los hondureños que decidan irse a El Salvador durante el Feriado Morazánico.

Sin embargo, es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que la cita viral es verdadera.

Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a EH Verifica que el mandatario hondureño no hizo esa afirmación.

“Los que decidan irse para El Salvador en este feriado Morazánico les digo: no regresen nunca, traidores de la patria”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 6 de octubre.

El Feriado Morazánico se celebra en Honduras desde 2014 y reúne en un mismo período los feriados correspondientes al Día de la Raza y el Día de las Fuerzas Armadas.

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La medida fue creada con fines turísticos y posteriormente se estableció que estos días serían trasladados a la primera semana de octubre bajo la denominación de “Semana Morazánica”.

Con el paso de los años, estos días se han convertido en una de las principales temporadas de movilización turística del país. Aunque el feriado fue concebido para impulsar el turismo interno, muchos hondureños aprovechan el asueto para viajar al extranjero.

Entre los destinos más frecuentados se encuentra El Salvador, debido a su cercanía y a las conexiones terrestres entre ambos países.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) citados por LA PRENSA indican que durante el Feriado Morazánico de 2025, 30,678 hondureños viajaron hacia el territorio salvadoreño, frente a los 17,092 registrados en 2024, lo que representó un aumento de aproximadamente 79%.

Para 2026, las autoridades salvadoreñas proyectan recibir 58,522 visitantes procedentes de Honduras durante la Semana Morazánica, un 20% más que los 48,768 registrados en 2025.

Además, familias hondureñas comenzaron a ingresar a El Salvador desde el fin de semana previo al inicio del asueto, principalmente por los pasos fronterizos de El Amatillo y El Poy.