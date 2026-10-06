Hermano de Yadira Jiménez desmiente a la DPI y niega que ella bebiera energizantes

San Pedro Sula, Honduras.- Marvin Jiménez, hermano de la fallecida supervisora de la maquila en Naco (Santa Bárbara), Endy Yadira Jiménez, negó que ella consumiera bebidas energizantes, tal como lo informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en su hipótesis preliminar. "Mi hermana no ingería bebidas energéticas. De hecho, ella le decía a mi niño que era con el que vivía, de 17 años, que no fuera a tomar bebidas energéticas porque era bueno para la salud. Ella manejaba siempre su bote con agua", afirmó en entrevista con el medio SPDH TV. Endy Yadira, de 33 años, perdió la vida el pasado 5 de octubre poco después de desmayarse tras tener una fuerte discusión con un jefe superior. A raíz de ello, han surgido especulaciones sobre si existía algún tipo de violencia laboral contra la ciudadana.

Sobre esto, su hermano indicó que ella le comentaba que "había bastante presión por parte de sus jefes inmediatos y que se sentía un poco estresada, que de hecho, quería renunciar". "Siempre le gustaba dar el 100, siempre se esforzaba. A veces llegaba a la casa a preparar sus informes y todo para poderlos presentar ante sus jefes inmediatos el siguiente día", añadió, describiéndola como una mujer muy trabajadora y quien desde pequeña destacó académicamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Detalló que su hermana se graduó de Psicología no hace mucho y que había laborado como docente. Estuvo trabajando pero al ver que no recibía su respectivo pago, optó por buscar empleo en el sector maquilero. Además, reveló que ella le preguntó si sabía cuanto pagaban en un centro educativo privado, a lo que le respondió que el sueldo era poco. "Pero ya mi hermana en ese momento ya no tenía la necesidad de hecho estar trabajando ahí en la maquila", dijo.