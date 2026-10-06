Hermano de Yadira Jiménez desmiente a la DPI y niega que ella bebiera energizantes

San Pedro Sula, Honduras.- Marvin Jiménez, hermano de la fallecida supervisora de la maquila en Naco (Santa Bárbara), Endy Yadira Jiménez, negó que ella consumiera bebidas energizantes, tal como lo informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en su hipótesis preliminar.
"Mi hermana no ingería bebidas energéticas. De hecho, ella le decía a mi niño que era con el que vivía, de 17 años, que no fuera a tomar bebidas energéticas porque era bueno para la salud. Ella manejaba siempre su bote con agua", afirmó en entrevista con el medio SPDH TV.
Endy Yadira, de 33 años, perdió la vida el pasado 5 de octubre poco después de desmayarse tras tener una fuerte discusión con un jefe superior. A raíz de ello, han surgido especulaciones sobre si existía algún tipo de violencia laboral contra la ciudadana.
Sobre esto, su hermano indicó que ella le comentaba que "había bastante presión por parte de sus jefes inmediatos y que se sentía un poco estresada, que de hecho, quería renunciar".
"Siempre le gustaba dar el 100, siempre se esforzaba. A veces llegaba a la casa a preparar sus informes y todo para poderlos presentar ante sus jefes inmediatos el siguiente día", añadió, describiéndola como una mujer muy trabajadora y quien desde pequeña destacó académicamente.
Detalló que su hermana se graduó de Psicología no hace mucho y que había laborado como docente. Estuvo trabajando pero al ver que no recibía su respectivo pago, optó por buscar empleo en el sector maquilero.
Además, reveló que ella le preguntó si sabía cuanto pagaban en un centro educativo privado, a lo que le respondió que el sueldo era poco. "Pero ya mi hermana en ese momento ya no tenía la necesidad de hecho estar trabajando ahí en la maquila", dijo.
Marvin llegó a la compañía tras ser notificado sobre el incidente que tuvo su hermana. Aseguró que al verla notó que tenía sangre en su nariz y boca, sus manos estaban moradas, por lo que desde su perspectiva, pudo haber sufrido algún derrame.
"Alguien nos comentaba que en la mañana se sentía mal, que le dolía una parte de su cabeza. Hay otros que tienen otra versión que dice que ella quiso ir donde el médico y su jefe inmediato como que le llamó la atención, no sé qué pasaría. Yo desconozco sinceramente, pero si ellos (refiriéndose a la DPI) van a la empresa y revisan los videos, ahí se van a a dar cuenta realmente qué fue lo pasó", declaró.
Por otro lado, denunció tardanza en las diligencias de la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula para el proceso de recibir los restos de Endy Yadira, señalando que hasta anoche, no les habían proporcionado el dictamen forense de su causa de muerte.
Marvin exhortó a las autoridades a que investiguen con profundidad el caso para esclarecer la muerte de su hermana.
Ayer, el jefe regional de la DPI en San Pedro Sula, César Ruiz, dio a conocer que se envió a un equipo de investigación a la maquila para recolectar grabaciones de videocámaras y testimonios para esclarecer la muerte de Yadira Jiménez.