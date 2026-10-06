Víctor Vandenbroucke se despide de Honduras: "No es sencillo acostumbrarse"

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a llegar con la enorme ilusión de representar al país natal de su madre, la primera experiencia de Víctor Vandenbroucke con la "H" no resultó como esperaba. Durante su llamado, el juvenil se quedó en el banquillo y no vio un solo minuto de acción en los cuatro compromisos de la Nations League frente a Jamaica (en dos ocasiones), Martinica y Surinam. Esta falta de oportunidades en el terreno de juego, sumada a un choque cultural, motivaron al futbolista a replantearse su continuidad. En su comunicado, Víctor fue totalmente transparente sobre su proceso de integración al entorno catracho.

"Durante este tiempo me ha costado adaptarme. Vivir una experiencia como esta implica mucho más que jugar al fútbol. Hay aspectos culturales, personales y de vida cotidiana a los que no siempre es sencillo acostumbrarse, y en mi caso ese proceso ha sido más difícil de lo que esperaba", confesó el jugador, añadiendo con honestidad que, en este momento, no siente que ese sea su "lugar". A pesar de su corta edad y de lo que significa renunciar a un combinado nacional, Víctor Vandenbroucke ha optado por priorizar su salud mental y su desarrollo deportivo en Europa. A partir de ahora, centrará todas sus energías en su actual club, el Gent II, con el objetivo de seguir creciendo futbolísticamente en el Viejo Continente.

Aunque la decisión de apartarse de la Bicolor es un golpe para el proyecto de la Federación de Fútbol de Honduras, el jugador agradeció el cariño de la afición y aclaró que no es un adiós definitivo. "Esta decisión no significa necesariamente cerrar una puerta para siempre. Si algún día vuelvo a sentir que es el momento y el lugar adecuado, la posibilidad de regresar seguirá abierta", detalló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, el panorama internacional del jugador de 18 años sigue siendo amplio. Al no haber sumado minutos oficiales con la selección mayor de Honduras, Vandenbroucke aún mantiene intacta la posibilidad de elegir representar a Bélgica en el futuro, una de las opciones que tiene sobre la mesa debido a su doble nacionalidad. La carta abierta de Víctor Vandenbroucke