Taxistas de La Ceiba protestan pacíficamente por el alza a los combustibles

La Ceiba, Honduras.- El rubro del transporte público en la modalidad de taxis paralizó sus unidades este martes 6 de octubre en el bulevar La Amistad de La Ceiba, en una protesta pacífica para exigir al Gobierno un alto a las constantes alzas en el precio de los combustibles.
Los miembros de la Asociación de Taxistas Unidos (ATAXU) alzaron su voz de protesta manifestando que la situación económica actual vuelve insostenible la operación diaria de sus vehículos.
"Pedimos al Gobierno que nos ayude, que no solo apoye al empresario. Ya no se puede operar porque todo está caro", manifestó Antonio Barahona, vicepresidente de ATAXU.
Durante la jornada, los conductores mantuvieron sus unidades estacionadas sin obstaculizar el tráfico en el bulevar. Posterior a la concentración inicial, el gremio realizó un recorrido a lo largo de la carretera CA-13, a las inmediaciones del puente Danto, manteniendo en todo momento la circulación vehicular fluida.
Sin embargo, la directiva del gremio advirtió que, de no obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades gubernamentales, aumentarán sus medidas de presión con posibles tomas de carreteras en los próximos días.
"Tenemos un gran impacto económico a diario por el alto costo del combustible. Esto ha hecho un orificio en el bolsillo de los taxistas. Necesitamos que el Gobierno nos ayude porque ya no se puede operar con estas alzas", puntualizó Geovani Maradiaga, presidente de ATAXU.
El gremio de taxistas ceibeños queda a la espera de un diálogo o propuesta por parte del Gobierno central para mitigar el impacto financiero que enfrentan los trabajadores del volante.