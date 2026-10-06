Taxistas de La Ceiba protestan pacíficamente por el alza a los combustibles

La Ceiba, Honduras.- El rubro del transporte público en la modalidad de taxis paralizó sus unidades este martes 6 de octubre en el bulevar La Amistad de La Ceiba, en una protesta pacífica para exigir al Gobierno un alto a las constantes alzas en el precio de los combustibles.​

Los miembros de la Asociación de Taxistas Unidos (ATAXU) alzaron su voz de protesta manifestando que la situación económica actual vuelve insostenible la operación diaria de sus vehículos.​

"Pedimos al Gobierno que nos ayude, que no solo apoye al empresario. Ya no se puede operar porque todo está caro", manifestó Antonio Barahona, vicepresidente de ATAXU.​