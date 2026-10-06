"Fracaso": Carlos Pavón no perdona a jugadores de selección de Honduras

La selección de Honduras no pudo avanzar de la fase de grupos de la Nations League de la Concacaf y las críticas eran de esperarse al solo ganar un partido de cuatro, un empates y dos derrotas
"Julio Cruz señaló como "regalo del árbitro a Guatemala ya que dejó con diez a Surinam".
Periodistas, medios deportivos y aficionados cuestionaron el rendimiento mostrado por Honduras, especialmente después de quedarse fuera de la pelea por los cuartos de final.
La H terminó su participación con cuatro puntos y, aunque evitó el descenso a la Liga B, el resultado dejó un sabor amargo entre los aficionados, que esperaban una mejor actuación en esta edición de la competencia.
Carlos Pavón, máximo goleador histórico de la selección de Honduras, dio su punto de vista y destacó la clasificación de Guatemala que dejó eliminada a la H.
German Alvarado de Diario La Prensa señaló a Jorge Salomón y resto de dirigentes por el fracaso de Honduras en la Liga de Naciones.
Por otra parte, también hubo puntos de vistas sobre el hecho de que Honduras evitó el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
Johan Raudales señaló el pésimo juego de Clinton Bennet, pero más atizó contra el DT Molina por colocarlo.
Omar Gutiérez dejó su punto de vista.
Chepe Bomba de Panamá no se quedó atrás y dejó su análisis sobre la selección de Honduras.
El presidente Daniel Otero del Marathón dejó un contundente mensaje.
Legión Catracha destacó el papel de Honduras como "penoso".
El periodista Heber Betancourth dejó su punto de vista.
Bebeto Flores: "Aplazados los españoles".
"Desastroso partido, pero se evita el bochorno mayúsculo de bajar a la B", señaló Gustavo Roca.
"Ya podemos respirar", señala la prensa hondureña.
"¡FRACASO! Dejen de decir 'salvamos la categoría', la realidad es otra, no se le pudo ganar a Surinam ni a Martinica, ya no se puede contra las caribeñas, cuesta mucho.José Francisco Molina ha sumado su primer fracaso con Honduras. Era obligatorio llegar a cuartos, tampoco es que eran rivales muy poderosos", escribió el periodista Gian Carlos García