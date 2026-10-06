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"Fracaso": Carlos Pavón no perdona a jugadores de selección de Honduras

La selección de Honduras no pudo avanzar de la fase de grupos de la Nations League de la Concacaf y las críticas eran de esperarse al solo ganar un partido de cuatro, un empates y dos derrotas

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 11:17
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La selección de Honduras no pudo avanzar de la fase de grupos de la Nations League de la Concacaf y las críticas eran de esperarse al solo ganar un partido de cuatro, un empates y dos derrotas
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"Julio Cruz señaló como "regalo del árbitro a Guatemala ya que dejó con diez a Surinam".
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Periodistas, medios deportivos y aficionados cuestionaron el rendimiento mostrado por Honduras, especialmente después de quedarse fuera de la pelea por los cuartos de final.
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La H terminó su participación con cuatro puntos y, aunque evitó el descenso a la Liga B, el resultado dejó un sabor amargo entre los aficionados, que esperaban una mejor actuación en esta edición de la competencia.
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Carlos Pavón, máximo goleador histórico de la selección de Honduras, dio su punto de vista y destacó la clasificación de Guatemala que dejó eliminada a la H.
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German Alvarado de Diario La Prensa señaló a Jorge Salomón y resto de dirigentes por el fracaso de Honduras en la Liga de Naciones.
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Por otra parte, también hubo puntos de vistas sobre el hecho de que Honduras evitó el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
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Johan Raudales señaló el pésimo juego de Clinton Bennet, pero más atizó contra el DT Molina por colocarlo.
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Omar Gutiérez dejó su punto de vista.
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Chepe Bomba de Panamá no se quedó atrás y dejó su análisis sobre la selección de Honduras.
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El presidente Daniel Otero del Marathón dejó un contundente mensaje.
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Legión Catracha destacó el papel de Honduras como "penoso".
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El periodista Heber Betancourth dejó su punto de vista.
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Bebeto Flores: "Aplazados los españoles".
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"Desastroso partido, pero se evita el bochorno mayúsculo de bajar a la B", señaló Gustavo Roca.
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"Ya podemos respirar", señala la prensa hondureña.
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"¡FRACASO! Dejen de decir 'salvamos la categoría', la realidad es otra, no se le pudo ganar a Surinam ni a Martinica, ya no se puede contra las caribeñas, cuesta mucho.José Francisco Molina ha sumado su primer fracaso con Honduras. Era obligatorio llegar a cuartos, tampoco es que eran rivales muy poderosos", escribió el periodista Gian Carlos García
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