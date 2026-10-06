"Fracaso": Carlos Pavón no perdona a jugadores de selección de Honduras

"¡FRACASO! Dejen de decir 'salvamos la categoría', la realidad es otra, no se le pudo ganar a Surinam ni a Martinica, ya no se puede contra las caribeñas, cuesta mucho.José Francisco Molina ha sumado su primer fracaso con Honduras. Era obligatorio llegar a cuartos, tampoco es que eran rivales muy poderosos", escribió el periodista Gian Carlos García