Nasralla no ha dicho que sacará de circulación vehículos y motocicletas para terminar con el tráfico de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales, atribuida al medio de comunicación Hable como Habla (HCH), difunde una supuesta cita del candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, en la que se le atribuye la iniciativa de retirar de las calles vehículos y motocicletas para mitigar el tráfico en Tegucigalpa. Sin embargo, la cita es falsa. Se trata de un arte manipulado que usa el logo y diseño gráfico de HCH, pero con un texto alterado. "La capital está colapsada, la demanda de automóviles y motocicletas en circulación son demasiadas, en mi gobierno para acabar de una vez por todas con el tráfico capitalino, sacaré de circulación carros y motocicletas que no cumplan con el año mínimo establecido o las condiciones para circular ,ademas que esas personas que se orillan a la calle a vender productos ambulantes seran multados y decomisados", dice textualmente la presunta cita en la publicación de Facebook hecha el 6 de noviembre de 2025, con decenas de compartidos.

Salvador Nasralla competirá por la silla presidencial este próximo 30 de noviembre de 2025 con Rixi Moncada del partido Libertad y Refundación (Libre), Nasry Asfura del Partido Nacional, Nelson Ávila del Partido de Innovación y Unidad (Pinu) y Mario Rivera de Democracia Cristiana. El 3 de noviembre de 2025, Nasralla expuso su plan de gobierno 2026-2030 ante los medios de comunicación. Los cuatro ejes en que basará su administración en caso de ganar la presidencia son: Democracia y Estado de derecho, Seguridad alimentaria y prosperidad rural, Bienestar social y bienestar económico. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Arte manipulado

Una búsqueda en Google de la cita textual no dirige a ningún resultado que respalde la autoría de Nasralla. EH Verifica consultó al equipo de redes sociales de HCH sobre la veracidad del arte gráfico. El medio confirmó que se trata de una suplantación de su marca y compartió una publicación del 6 de noviembre de 2025, con una plantilla similar, lo que evidencia que pudo haber sido utilizada para crear la desinformación.

Por su parte, el asistente virtual de Grupo Opsa, ProponGO, diseñado para responder interrogantes sobre propuestas de campaña de los candidatos presidenciales en Honduras, no registra ninguna iniciativa específica en el plan de gobierno de Nasralla relacionada con el tráfico en Tegucigalpa. Solamente menciona propuestas generales de infraestructura que podrían influir indirectamente en el tema.