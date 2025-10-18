Vacíos informativos siembran dudas y alimentan la desinformación electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A 42 días de las elecciones generales, Honduras enfrenta una tormenta perfecta: tensión política, discurso de odio y desinformación digital. En ese contexto, los vacíos informativos sobre el proceso electoral se convierten en terreno fértil para la manipulación y el engaño. Videos antiguos presentados como actuales, montajes con consignas políticas sobre partidos de fútbol, audios falsos de requerimientos fiscales y mensajes que inducen al error en la papeleta electoral son solo algunos ejemplos recientes que EH Verifica ha desmentido. Pero detrás de cada contenido engañoso hay algo más profundo: desinformación que se nutre del desconocimiento ciudadano. Expertos en materia electoral y en verificación coinciden en que estos vacíos no solo desinforman, sino que erosionan la confianza en el sistema democrático. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre los más explotados destacan siete: creer que una mala marca anula el voto, que militares y policías pueden votar, que el voto en plancha es obligatorio, que el voto en blanco favorece a un partido y que los presos votan libremente. Asimismo, que el conteo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se puede alterar y que los observadores electorales tienen poder de intervención. Cada uno de estos vacíos tiene consecuencias distintas, pero todas convergen en un mismo riesgo: debilitar la legitimidad del resultado electoral y polarizar aún más a la ciudadanía.

Falsas certezas

Uno de los mitos más repetidos es que una marca fuera del recuadro o un garabato en la papeleta sigue siendo válido. Sin embargo, la Ley Electoral es clara: toda marca indebida convierte el voto en nulo. “Hay campañas en redes que aconsejan ‘hacer rayones’ o ‘poner iniciales’ sobre los candidatos, pero eso anula el voto. Se está induciendo al error”, advirtió a través de un correo electrónico María Teresa Mendieta, abogada y experta en derecho electoral. Otro vacío recurrente es la confusión sobre quiénes pueden votar. Militares y policías activos no lo hacen, pues la ley se los prohíbe expresamente para garantizar la neutralidad institucional. Aun así, en redes circulan contenidos que aseguran que las Fuerzas Armadas “ya tienen definido su voto” o que “apoyarán a tal candidato”, una narrativa que busca minar la confianza en la independencia del proceso. También circula la idea de que el voto en plancha es obligatorio, cuando en realidad la Ley Electoral permite votar de forma cruzada o individual. Este mito, promovido incluso por algunos políticos, como el diputado Marco Eliud Girón, busca consolidar el voto partidario y evitar la dispersión de preferencias. “El voto en plancha se usa como herramienta de control político. Pero el elector puede marcar candidatos de distintos partidos, y su voto sigue siendo válido”, explicó Mendieta. A la confusión se suma el malentendido sobre el voto en blanco, que muchos creen que “se suma al ganador”. En realidad, es un voto válido pero no adjudicado, útil solo para medir participación. “Ese error provoca abstención activa y desincentiva el ejercicio del voto consciente”, señaló Luis Cabrera, especialista en comunicación política.

Cerrar y reducir