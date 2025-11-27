EH Verifica lanza Chekeabot para resolver dudas electorales en tiempo real

Tegucigalpa, Honduras.- EH Verifica lanzó oficialmente Chekeabot, un chatbot diseñado con inteligencia artificial (IA) para responder en tiempo real las principales dudas de la ciudadanía sobre las elecciones generales de Honduras, fijadas para celebrarse el domingo 30 de noviembre.

Aunque la herramienta estuvo disponible de forma preliminar semanas atrás, su presentación pública llega en un momento clave: a pocos días de que más de 6.4 millones de hondureños inscritos en el padrón electoral estén convocados a ejercer el sufragio.

Chekeabot nace como una apuesta de vanguardia del equipo de fact-checking de EL HERALDO para reducir los vacíos informativos que suelen explotar las campañas de desinformación.

Entre los 6.4 millones de electores registrados, casi 700,000 se consideran no votantes históricos, un sector particularmente vulnerable a recibir y compartir información falsa o confusa sobre el proceso electoral.

La herramienta está programada con una arquitectura normativa basada en la Ley Electoral, información oficial y datos verificados por EH Verifica.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su función es ofrecer respuestas rápidas, claras y confiables ante consultas frecuentes que circulan en redes sociales.

Ejemplos recurrentes incluyen afirmaciones falsas como que los hondureños que no votan son multados, que es posible votar sin presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) o que el padrón obliga a las personas a votar en plancha para elegir diputaciones. La legislación no establece ninguna de esas obligaciones.

Según el equipo desarrollador, Chekeabot busca contrarrestar las narrativas engañosas que aprovechan la falta de información precisa para sembrar confusión a pocos días de un proceso electoral altamente polarizado.

La herramienta incorpora mecanismos de verificación y lenguaje accesible para facilitar la comprensión de temas como requisitos para votar, funciones del CNE, horarios de apertura de las JRV y derechos del elector.

Chekeabot está disponible en el sitio web de EL HERALDO a través de un widget con un botón dedicado, y también puede encontrarse en la sección de EH Verifica dentro del artículo informativo que formaliza su lanzamiento.

Con este proyecto, EH Verifica reafirma su compromiso de ofrecer información confiable que permita a la población tomar decisiones libres, informadas y responsables en las elecciones generales.

Para consultar en tiempo real a Chekeabot ingrese aquí