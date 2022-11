También hay un porcentaje que ha perecido por ser parte de la corrupción, al meterse con estructuras criminales. Al no hacer lo que los grupos delictivos piden, les cobran con la vida.

Nery Ordóñez , exagente de la desaparecida Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y experto en criminalística, explicó a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus que uno de los principales actores contra la delincuencia son los funcionarios policiales, lo que los lleva a la muerte en muchos casos.

Estableció que todo policía está entrenado en protección personal y el uso de las armas, lo que pasa es que cuando un policía se mete en problemas, como de corrupción, por ejemplo, es difícil que pueda evadir ataques inesperados. Por eso muchos agentes policiales son ejecutados de diferentes formas en el país, expresó.

A cada uno de los policías se le explica qué lugares no deben visitar, así como dónde deben y no llevar el arma. Por ejemplo, sí sale de franco en la noche no debe llevar el arma de reglamento, sino que la deja en la posta policial a la que está asignado. Los policías solo deben usar el arman cuando realizan operaciones del cumplimiento del deber o están en turno.

Ordóñez lamentó que en la mayoría de los casos no se tiene ninguna respuesta de por qué le quitaron la vida al agente policial o quiénes son los responsables. Lo anterior debido a que en las escenas del crimen no se encuentra evidencia circunstancial que pueda ayudar a la comparación del arma de fuego que se utilizó con otros registros de los que ya se tenga conocimiento ni algún tipo de dato u otro elemento.

El exagente policial recomendó a los uniformados no asistir a lugares donde se expongan, sobre todo donde hay bebidas alcohólicas, mujeres, drogas y personas de dudosa reputación. También el policía debe tener una vida social donde no se exponga demasiado y que cada vez que salgan a un operativo policial lleven toda la protección que les brinda la institución.

Tampoco olvidar portar el chaleco antibalas e instrumentos de protección y adoptar todas las medidas de seguridad al momento de realizar un allanamiento o captura.