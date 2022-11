El equipo de EL HERALDO Plus intentó dialogar con el vicecanciller Antonio García sobre las medidas adoptadas para reducir el número de niños hondureños separados de sus padres en Estados Unidos, así como detalles de cómo están localizando a los progenitores, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

El reporte no habla sobre otros 767 menores separados, por lo que se cree que no hay información de los padres, pese a que las autoridades advierten que las cifras “son muy variables”.

La mayor preocupación es que hasta el 24 de octubre había 963 casos pendientes y de la mayoría no se sabía o no se sabe nada de los progenitores. Por ejemplo, el informe de Cancillería dice que se conoce de “196 menores que no han sido reunificados y no se encuentran en proceso de reunificación”.

Hace tres meses Erika decidió irse de Honduras junto a sus dos vástagos, Ángel (4) y Keneth (10).

Su pequeño de cuatro años tiene un retraso global del desarrollo y “en Honduras él no recibía lo necesario... yo no miraba progreso en él”, dijo.

La mujer pagó un coyote para poder llegar a la frontera de Estados Unidos, donde sin pensarlo dos veces se entregó a la Patrulla Fronteriza.

“Yo les dije que me ayudaran con mi niño porque veníamos mal todos de salud”, recordó, al mencionar que la auxiliaron y evaluaron, pero la separaron momentáneamente de su vástago de 10 años para llevar al más pequeño a un centro asistencial.

“Cuando yo regresé y no lo hallaban y me decían que no sabían a dónde estaba entre tantos niños, me preocupé y me puse mal... yo les decía ‘búsquenlo, ‘búsquenlo’, pero al ratito me lo entregaron”, comentó.

La mujer no sabe qué proceso legal es el que lleva, pero va a una corte cada que su abogado se lo dice, mientras el gobierno de Estados Unidos le facilita alimentación, vivienda y seguro médico para sus hijos. Así como este, hay muchos casos, pues la política Tolerancia Cero ya no está en vigencia y para muchos “es más fácil ingresar con niños”.

Desde 2021, justo cuando la política Tolerancia Cero dejó de estar vigente, Estados Unidos reportó un incremento significativo en el ingreso de menores no acompañados, pues el año pasado hubo ocho veces más detenciones de niños hondureños que viajaban solos en comparación con 2020, cuando la pandemia del covid-19 llegó a América.

En el año fiscal 2022 (de octubre a septiembre) hubo 37,374 hondureños menores de 18 años detenidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El mismo ente menciona que son más los casos de menores que intentan ingresar solos que acompañados, pues en 2022 solo hubo 8,800 reportes de niños que viajaban con un conocido o familiar.