"Mel" Zelaya reconoce que Xiomara Castro no declara al fisco

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha revelado en las últimas horas que cientos de candidatos que se postulan a cargos de elección popular en las próximas elecciones generales no tributan ni un lempira y mucho menos tienen un Registro Tributario Nacional (RTN).



Uno de los personajes señalados es la aspirante a la presidencia Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre). En las últimas horas, su esposo y expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, ha reconocido que no tributa al fisco hondureño.



"Yo no soy candidato absolutamente de nada en estas elecciones, sin embargo, sí tengo una responsabilidad solidaria con Xiomara porque precisamente, familiarmente yo soy el que presento las declaraciones de la familia por una conveniencia con ella", dijo el exmandatario Zelaya Rosales en declaraciones al programa Frente a Frente.



Además, dijo "usted presenta declaraciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), sobre ganancias; sólo pagan impuestos los que tienen ganancias. Hay también en la ley personas exentas de pagar impuestos porque sus ingresos son mínimos o tienen límites de ingresos".



El también coordinador de Libre argumentó que se debería investigar a personas que están pujando por un cargo de elección popular y que no tienen declaraciones del ISR.



"Voy a hablar de mí mismo y además de la declaración familiar que hacemos conjuntamente con Xiomara. Nuestra familia es muy unida, hemos trabajado muchos años y ocupamos, en este caso su servidor y Xiomara, cargos en el gobierno de 2006 a 2009. He declarado mis impuestos de forma permanente, en toda mi vida el único año que no declaré fue el año que estuve en exilio", aseguró "Mel" Zelaya.

Vea aquí: Apenas uno de cada tres candidatos políticos son mujeres



Recordó que tras su exilio retornó al país y de nuevo volvió a actualizar sus declaraciones de ISR.



"Mel" manifestó que sus declaraciones las hacía en conjunto con su esposa y demás familiares, sin embargo, la ley de tributos manda que las declaraciones de impuestos sean individuales, no colectivas.



Si un ciudadano no genera renta, siempre debe presentar su declaración aunque no genere ingresos y, en su defecto, solicitar su baja como contribuyente, siempre y cuando demuestre que no genera ingresos.



Dado este escenario, el SAR deberá verificar sus transacciones de compra y venta, así como movimientos bancarios, si estos están en cero sólo debe declarar un lempira, como lo ha hecho en esta ocasión el presidenciable liberal Yani Rosenthal, quien declaró ante el fisco un centavo.



"Estoy consciente de eso", reconoció Manuel Zelaya, al aducir de que Xiomara Castro, su esposa y candidata a la presidencia no declara el ISR.

Lea aquí: 'Me da temor que gane Libre porque al final voy a ser un perseguido': Wilfredo Méndez



"Mi declaración (tributaria) es la declaración familiar nuestra. Con Xiomara somos solidarios". afirmó Zelaya.