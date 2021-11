"Me da temor que gane Libre porque al final voy a ser un perseguido": Wilfredo Méndez

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gran sorpresa ha generado entre algunos seguidores del Partido Libertad y Refundación (Libre) la adhesión del exaspirante presidencial por una de sus corrientes a la candidatura del liberal Yani Rosenthal.



Se trata de Wilfredo Méndez, quien en marzo pasado lideraba el movimiento Honduras Libre y que tras los resultados culpó a su correligionaria Xiomara Castro de acciones fraudulentas.



Recientemente, el abogado y político dijo a un medio digital que siente temor de pensar en la posibilidad de que Castro gane las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, pues afirma que teme una persecución.



"Partimos que quien da la directriz en el partido es Manuel Zelaya. Quisiera que existiera un nivel de independencia de la compañera Xiomara, pero no las hay. La forma en que dirige el compañero Manuel Zelaya al partido, no es la más adecuada. En lo personal me da un nivel de temor que gane Libre, porque al final voy a ser un perseguido de la dirigencia del partido, si ahora se expresan de una forma dura contra mí, no imagino cuando sean gobierno. Los niveles de intolerancia que son alimentados por el coordinador general realmente son preocupantes", manifestó.

Por esa misma razón es que Méndez asegura que no se pudo concretar una alianza entre él y la exprimera dama y además, afirma que ahora es del criterio que los extremos no son buenos, en alusión a la "polarización de (Nasry) Asfura y de los que representan Libre". Es decir, "un nivel de incertidumbre que ofrece al país, en caso que gane Xiomara y un gobierno de continuismo de la corrupción en caso de Nasry Asfura no convienen a la nación".

Su alianza con Rosenthal

El defensor de derechos humanos aseguró que esa situación fue la que lo llevó a respaldar a Yani, pues considera que él es "la respuesta para el país".



"Encuentro como la única salida Yani Rosenthal, para avanzar en la democracia", argumentó, de quien describió como una persona "capaz de impulsar un gobierno plural, sin odio y rencor".

Para finalizar, Wilfredo Méndez vaticinó que a pesar de que actualmente las encuestas las lidera Asfura, seguido por Xiomara, Yani podría ser el próximo presidente del país.



"Siendo objetivos, quien encabeza las encuestas es Nasry Asfura, seguido de Xiomara Castro y en tercero Yani Rosenthal. Pero la ventaja es que Rosenthal ha crecido sustancialmente en los últimos días, en esta semana subirá otros tres puntos para rebasar a Xiomara y por último habrá superado a Asfura", afirmó