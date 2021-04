Wilfredo Méndez no asistirá al encuentro de la alianza  

Wilfredo Méndez asegura que no asistirá a la reunión de la alianza.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El ex precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Wilfredo Méndez, aseguró este lunes que no asistirá al encuentro de la alianza que fue convocado por Xiomara Castro "porque han cambiado las circunstancias iniciales" con las que los habían convocado.



A través de una serie de mensajes en Twitter, Méndez explicó sus motivos para no asistir a esta reunión. "Era una reunión de acercamiento de todos los liderazgos políticos de oposición".



"Se permitiría la participación de integrantes de nuestro equipo de campaña y ahora se niega. Hoy ese encuentro se ha convertido en una reunión de Alianza política, sin la convergencia a lo interno y sin el tiempo para las consultas con nuestro propio movimiento", asegura.

Agregó que "reiteramos nuestra anuencia a la candidata Xiomara para que se provoque un encuentro de las tres ex precandidatos presidenciales y superar los obstáculos que nos dejaron las elecciones primarias por el fraude y las imposiciones".



"La nación hondureña necesita que pongamos nuestro mejor esfuerzo en aras de liberarla de la corrupción, el crimen y la dictadura que hoy la controla", finalizó.





Reunión

El primer encuentro para crear una alianza opositora entre los ganadores de las primarias de los partidos Liberal y Libre tendrá lugar este lunes 19 de abril; están invitados también los perdedores de ambas entidades y Salvador Nasralla, coordinador del Partido Salvador de Honduras (PSH).

La reunión es promovida por la presidenciable de Libre, Xiomara Castro, quien adelantó que la cita será abierta para todos aquellos que quieran hacer una sola alianza integral de cara a las elecciones generales de noviembre.

El ganador de las primarias del Partido Liberal, Yani Rosenthal, fue el primero que confirmó su presencia en el encuentro que tendrá lugar en el hotel La Aurora.

Sin embargo, el llamado de Castro no tuvo eco en Nasralla, conductor del PSH, quien adelantó que “es muy probable que esta reunión a la que él (“Mel” Zelaya) está llamando sea un fracaso porque no es un buen interlocutor”.

Es casi seguro que tampoco asista el liberal Luis Zelaya y los exprecandidatos presidenciales del partido Libre, Nelson Ávila y Wilfredo Méndez, quienes adelantaron que firmarán la “alianza de la honestidad”.