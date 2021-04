Luis Zelaya no reconoce resultados y reitera que seguirá en el CCEPL

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato liberal Luis Zelaya denunció este martes como un "fraude descarado" todo el proceso electoral interno celebrado el 14 de marzo y reiteró que no acepta los resultados.



Este día se presentó ante el Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia criminal en la que señala adulteraciones en las actas electorales. Además en el Tribunal de Justicia Electoral será interpuesta la denuncia contra los consejeros del CNE por tres delitos penales y dos electorales.

Confirmó que seguirá como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y que no está dispuesto a renunciar al partido. "Es un fraude descarado. Nunca voy a abandonar el Partido Liberal. No vamos aceptar ningún fraude", dijo.

"Seguiremos trabajando por la alianza con aquellos que no tienen vínculos con el narcotráfico", apuntó al ser consultado si apoyará al candidato electo Yani Rosenthal.



Además, Zelaya rechaza que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que se encargue de las elecciones generales de noviembre.

Comunicado por la democracia y lucha contra el fraude

El movimiento liberal "Recuperar Honduras" antes de conocer los resultados fraudulentos que darán a conocer el asumido fraude generalizado en todos los partidos perpetrado en el proceso electoral primario del 14 de marzo, manifestamos:



1. Se ha perpetrado uno de los mayores fraudes de la democracia de Honduras, donde se ha violentado la voluntad del pueblo que participó en el proceso electoral primario del 14 de marzo para perpetuar un narco estado.



2. No se atendió legalmente las miles de denuncias que se han presentado ante el CNE, asumiendo la complicidad del fraude en sus autoridades, impidiendo el acceso a los denunciantes de las irregularidades para así certificar el fraude durante el conteo y escaneo de las maletas electorales.

3. No reconocemos los resultados del CNE en ninguno de los tres niveles por las inconsistencias manifiestas que probadamente, se han presentado ante el CNE y que en ningún momento se han atendido y que evidencian: actas infladas, actas sin firmas, con firma y sin datos con número de identidad falsos; actas donde la suma de los votos a los diferentes candidatos no coincide, y donde la suma de los votos de los diferentes partidos es muy superior a la carga electoral: personas con doble votación...



4. Solicitamos públicamente la declaración de nulidad de las elecciones por el conjunto de irregularidades que atentan contra la voluntad del pueblo hondureño y del pueblo liberal.



5. Solitamos la renuncia de los actuales concejales del CNE para garantizar la democracia y la transparencia del proceso electoral general y que sean sustituidos por personal técnico y no vinculado a los partidos politicos para no ser juez y parte del proceso.



Tegucigalpa, MDC, 13 de abril de 2021