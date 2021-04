Diferencias en el Partido Nacional influirán en la aprobación de Ley Electoral

Alvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las marcadas diferencias a lo interno del Partido Nacional y la no concretización de consensos con las demás fuerzas políticas seguirán influyendo en volver agendar el articulado restante de la nueva Ley Electoral para su discusión y aprobación en el Congreso Nacional, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO.



Además, la derrota del precandidato presidencial Mauricio Oliva, quien funge como titular del Poder Legislativo y que fue promotor de acuerdos para empezar a debatir esta normativa en octubre de 2020, podría repercutir para lograr su completa admisión. Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria de resultados de los comicios primarios y se hayan oficializado a los ganadores en los tres niveles electivos, los diputados no tendrían más excusas para retomar el debate del novedoso conjunto de normas.

44 días quedan para que se pueda aprobar y entrar en vigor la nueva Ley Electoral en el país.







Las bancadas del Partido Liberal al igual que de Libertad y Refundación (Libre) urgieron a los miembros de la junta directiva del órgano unicameral aprobar de una vez por todas este marco legal que consta de 333 artículos, de los que quedan pendientes más de cien disposiciones y que parte de ellas se mantienen en suspenso.

VEA: Casi un mes demoró el CNE para oficializar a los ganadores de elecciones primarias

Contratar empresa

“La nueva Ley Electoral dice que seis meses antes de las elecciones generales se tiene que contratar la empresa que transmitirá los datos, principalmente los resultados y esto significa que para mayo tendríamos ya una vez aprobada la legislación el Consejo listo con su presupuesto para hacer la licitación correspondiente”, planteó a EL HERALDO el congresista liberal Mario Segura que presidió la comisión que dictaminó esta normativa.



Entretanto, uno de los enlaces de la bancada de Libre, Jorge Cálix, aseguró que los nacionalistas son los que tienen la “llave” para que esta legislación sea una realidad, por lo que se debe de respetar lo que se dispuso en el dictamen.

+Vea aquí el especial de elecciones



“Si ellos (el PN) continúan con la intención de desconocer los consensos alcanzados simplemente no habrá nueva Ley Electoral; si no se crea una nueva Ley Electoral, si no se culmina con el proceso de reforma electoral que ya está iniciado y habría que culminarlo nada más antes del 27 de mayo y se convoca a generales con la normativa vigente tendríamos que ir al proceso electoral con la ley actual, no hay otra forma de hacer las cosas”, mencionó a este rotativo.