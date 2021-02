Wilfredo Méndez, el defensor de derechos humanos que se crio en medio de la violencia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante toda su infancia intentó huir de la violencia, escapar a través de los libros o la escuela, pero no fue hasta que era un adolescente que por fin pudo hacerlo.

Por un lado, le tocó observar las secuelas del conflicto armado en Nicaragua que también influyó en Honduras y, por otro, la violencia que su padre ejerció dentro de su hogar.

La vida en su natal San Antonio de Flores, una empobrecida aldea del departamento de El Paraíso que sus oriundos suelen llamar “Comunidad, porque son muy prácticos”, como él mismo explicó, no fue nada sencilla, pero la situación empeoró cuando se mudaron al municipio de El Paraíso.

Sus padres huyeron de San Antonio de Flores para trabajar en las tabacaleras. Wilfredo Méndez tenía apenas cinco años y lo único que recuerda de ese lugar es cuando le regaló los pocos juguetes que tenía a sus primos.

En El Paraíso tuvo que adaptarse a las limitaciones, aprendió los conceptos de guerrilla, conflicto armado, contra nicaragüense (que se instaló en El Paraíso), violencia y humanismo, lo que al final lo motivó a convertirse en un defensor de derechos humanos y abogado.

Su hogar, como muchos de esa ciudad en los temidos años 80, fue refugio de esa gente que migraba desde Nicaragua por la violencia de la guerra, una violencia diferente a la que observaba en casa pero que tenía el mismo impacto: causaba temor.

“Impacta mucho que en la mañana uno encuentre en el patio personas que están durmiendo”, comentó con seriedad, como suele expresarse casi siempre.

Viviendo entre violencia

Wilfredo Méndez es muy sereno cuando habla sobre algunas remembranzas. No muestra expresiones faciales, aunque sus ojos todavía lo delatan; en ellos se puede ver la tristeza, esperanza, malestar o inconformidad.

Al hablar de su infancia intenta contar sus tragedias de forma positiva, como sí nada de lo que le tocó vivir le hubiese afectado. En medio de dos escenarios violentos prefiere hablar de cómo se convirtió en el hombre que es, la edad que tenía cuando leyó la biblia completa o el mago que llegó a la ciudad donde se crio en medio de una guerra.

De su hogar habla de forma muy puntual. Es descendiente de dos campesinos. Su padre se convirtió en aprendiz de todo lo que se le cruzara por la mente -desde albañil hasta fotógrafo-, mientras que su madre era costurera.

Tiene tres hermanos, a quienes vio cualquier tipo de veces ser golpeados por su padre, lo mismo ocurrió con él y su mamá. “El ciclo de la violencia es perverso”, reflexionó.

Intentó a toda costa no reaccionar ante esos ataques; sabía todo sobre la violencia, pero nunca quiso ser parte de ella. Se refugió en los libros de la biblioteca de su escuela, en las enseñanzas de su tío sobre doctrina social y el voluntariado que realizó por más de una década en Cruz Roja.

Fue hasta los 20 años, cuando ya estudiaba en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que no soportó más. No recuerda la fecha, pero ese día su padre estaba golpeando a su mamá.

“Lo detuve, le dije: ‘¡un momento!, aquí no existe un golpe más para mi mamá, para mí o mis hermanos’ y lo empujé. Allí entendió que nunca había hecho nada y que en ese momento yo estaba dispuesto a defender a mi mamá y hermanos”, mencionó sin vacilaciones, como si hubiese estado dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerlos.

Su padre se quedó prácticamente mudo, mientras que él simplemente agradeció a Dios porque no hubo una reacción y su intervención influyó para que su hogar cambiara.

Quienes lo conocen dicen que es un hombre solidario, divertido y agradable. Es un estudioso de la política, se prepara con estadísticas, es disciplinado y organizado, “eso se nota desde que uno entra a su oficina, todo tiene un orden perfecto”, aseguró su amiga Gilda Silvestrucci.

El pasado de Wilfredo Méndez

Wilfredo Méndez es un hombre de tez trigueña, ojos oscuros y cabello lacio pero abundante, digno de un descendiente lenca. Tiene 50 años, estatura promedio y viste como todo un abogado.

Como mencionó su amiga y también encargada de su agenda diaria, es un hombre muy organizado, dice sentir malestar por las personas que afirman no tener tiempo. Le gusta pintar, escuchar música (la buena música) y sobre todo leer.

Durante su trayectoria ha sido objeto de amenazas, denuncias y críticas, lo que muchas veces lo ha hecho sufrir en silencio.

Siempre se consideró un hombre afortunado, pero realmente su innato liderazgo, que fue notable desde que estaba en la escuela María Garay de Vallejo, mejor conocida como la “de arriba”, fue lo que le permitió acceder a oportunidades.

En el colegio fue presidente de curso y de la Federación de Estudiantes y, aunque nunca alcanzó el índice académico, sus profesores lo seleccionaban para estar en el listado de los premiados por sus calificaciones.

No le gustan los deportes. “Era tan malo que cuando estaba en la secundaria me matriculé en la nocturna para no llevar deportes”, recordó. En el bachillerato no pudo evitarlos y, seguramente, por pasarla a punta de exámenes teóricos, fue la clase que más le costó.

A sus 50 años, ya ha conocido la discriminación, el racismo, la violencia y el hambre, pero fue hasta que entró a la universidad que supo lo que era dormirse con el estómago vacío.

Un día de 1989, sin pensarlo tanto, decidió desplazarse a la capital con apenas el dinero para un par de noches en un modesto hotel. No tenía trabajo, ni conocía a nadie, pero el sueño de ser abogado lo motivaba aún más.

Casi una semana después y, sin decirle nada, su familia también emigró a Tegucigalpa, se quedaron en la casa de un familiar donde posteriormente se mudó. Eso le salvó la vida, sobre todo por el apoyo que tuvo de su madre.

“Mi mamá me daba dos lempiras para toda la semana, eso tenía que ajustarme para el bus y lo que me ajustara para comer. No había forma para que eso pasara”, contó.

Dos años después consiguió una beca préstamo, ese fue el colchón que permitió que “un pobre como yo se hubiese graduado” de abogado y también consiguiera un trabajo docente de la máxima casa de estudios.

“Cuando terminé la UNAH me dieron un talonario así”, dijo, al intentar recrear la imagen con sus manos. “Estaba endeudado pero feliz… Por eso yo defiendo mucho la educación pública”, afirmó, mientras contaba que esa es una de sus principales prioridades dentro de las propuestas como precandidato a la presidencia por el Partido Libertad en Refundación (Libre).

Aunque está satisfecho con la vida que lleva, considera que si hubiese tenido oportunidades económicas se dedicaría a la literatura o pintura, pasiones que se quedaron en ensayos y un par de cursos que de joven sacó en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA).

“He escrito, no como hubiese querido”, mencionó, al citar a talentosos escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Ramón Molina o Ramón Amaya amador.

Trabajó como albañil, fotógrafo, docente en la UNAH y abogado, pero toda su labor se resume en la defensoría de derechos humanos, especialmente dentro de Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), donde ejerció como director ejecutivo.

Méndez dejó esa organización a mediados de 2019 “por un proceso de transición institucional en el cargo de la dirección ejecutiva”, señaló la ONG en un comunicado, sin embargo, su cese coincidió con una serie de denuncias de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos por los delitos de acoso sexual y laboral.

Cuando fue consultado sobre este incidente, desmintió todo, e incluso afirmó que no había denuncias en el Ministerio Público.

“Siento mucho dolor, porque aquellas personas con las que trabajé, por odio, rencor, frustración, pero además por sentimientos de molestia, porque cancelé proyectos millonarios a organizaciones, se sintieron molestos y todos esos sentimientos pudieron llegar a fraguar”, aseguró.

Silvestrucci, quien en su momento también le preguntó sobre esas acusaciones, contó que durante ese tiempo “Wil”, como suele llamarlo, “sufrió mucho”. “Vi el dolor de una persona y el dolor de sus hijos que lo admiran y quieren mucho. "Wil" jamás habló en mal de las personas que se suponía lo iban a acusar, fue muy prudente y ponderado, pero sí sufrió”, aseguró.

Las denuncias se quedaron solamente en palabras, lo que -según él- significa que la mentira choca con el muro de la verdad. “Se fueron por una de las acusaciones más bajas y dolorosas”, cuestionó, después de terminarse su taza de café.

Su incorporación en la política

El día en que Gilda Silvestucci y “Wil” hablaron de crear un movimiento dentro de Libre para buscar la presidencia de Honduras fue bastante inusual.

La también periodista recuerda que estaban dentro de un café aturdidos por olor a gas lacrimógeno que la policía lanzó durante la movilización de 2018 por el Día del Trabajador (el 1 de mayo). “Nos fuimos a resguardar por la represión”, contó, sobre el violento escenario que se ha hecho común en los últimos años.

La conversación parecía utópica, pero la larga trayectoria de Méndez dentro de la política lo hacía el candidato idóneo, sobre todo porque quería plantear propuestas diferentes para la juventud, la comunidad LGBT, la niñez y hasta por aquellos campesinos por los que en 2015 estuvo 20 días en la famosa huelga de hambre contra la corrupción.

“Allí empezamos el proyecto del movimiento, luego nos seguimos reuniendo e invitando al resto del equipo nacional, ya con la idea clara de su precandidatura”, recordó.

Fue hasta mediados de 2020 que la creación del movimiento “Honduras Libre” se oficializó y, aunque tuvo el apoyo de las otras corrientes, al momento de presentar la precandidatura hubo cierta incomodidad por no apoyar a Xiomara Castro, según mencionó el mismo Wilfredo Méndez.

El abogado de profesión, quien es padre de dos hijos, tiene una amplia trayectoria en la política. Para 2009 era el secretario del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), institución política que abandonó en 2014.

A finales de los 90 se convirtió en uno de los creadores del Partido Social Demócrata, luego llamado Partido Renovación Patriótica, donde se juntaron todos los intelectuales y seguidores de los partidos de izquierda.

Ocupó la secretaría de esa institución política, que también abandonó por el desinterés de los integrantes. “Ese partido después se convirtió en el Partido Unificación Democrática, pero ya no está”, contó.

A los 19 años ya estaba en el Congreso Nacional, no como diputado sino desde el Consejo Nacional de la Juventud para elaborar políticas para los jóvenes. Allí fue donde nació su deseo por la política partidaria.

En 2017, seis años después de la creación de Libre (en 2011), ostentó por primera a un cargo de elección popular para convertirse en alcalde de la capital, ciudad que lo acogió desde muy joven.

El 28 de junio, durante el golpe de Estado, decidió ser uno de los miles de manifestantes que se movilizó a Casa Presidencial a exigir la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia, pero debido a su postura anterior fue agredido por los mismos integrantes de la resistencia.

“Al final me protegen los del movimiento sindical”, dijo de forma agradecida, como si no tuviera suficientes anécdotas donde miró la muerte de cerca. La gente lo consideraba un “traidor” y aún, a estas alturas, dentro de Libre aún lo siguen haciendo, pues afirma que pese a todo lo vivido no es “melista”.

“Yo no era partidario de Manuel Zelaya Rosales, incluso era opositor. Me convenzo de que la Cuarta Urna tiene sentido en los últimos tres o cuatro meses de lo que pasó. Me incorporé a través de una organización a apoyar esa iniciativa”, puntualizó.

Desde entonces, se convirtió en uno de los referentes de ese movimiento, especialmente porque Ciprodeh llevaba la defensoría jurídica y de derechos humanos de “Mel” Zelaya, quien fue sacado por la fuerza de Honduras.

Además, le permitió velar por decenas de personas que fueron detenidas durante las violentas manifestaciones, que todavía le dejan un trago amargo, un sentimiento de impotencia y dolor, especialmente por aquellos que fallecieron por defender una causa que creían justa.