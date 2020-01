Wilfredo Méndez: “Algunos diputados se sienten incómodos con mi candidatura”

Según Wilfredo Méndez, la ex primera dama Xiomara Castro no tiene el control total de la militancia del partido Libre y por eso ha decidido desafiarla en las primarias.

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Wilfredo Méndez tomó la decisión de desafiar el poder que representa Manuel Zelaya en el partido Libre. Y no tiene temor a la venganza.

Está consciente de que este partido de izquierda poco a poco irá al cambio en su liderazgo interno. Este defensor de los derechos humanos conversó con EL HERALDO. Aquí sus impresiones:

¿Usted está de acuerdo con esos salarios que ganan las autoridades del Registro Nacional de las Personas dentro de las cuales está un representante de Libre?

Nadie en este país, ni los magistrados de la Corte Suprema ni el Congreso ni ninguna otra instancia en el país, debería tener un salario superior al del Presidente de la República. Esos asuntos deben resolverse. Los salarios deben ser proporcionales a la situación del país.

¿Qué está pasando en Libre? ¿Por qué esta vez no todas las corrientes están apoyando a Xiomara Castro?

Lo que está pasando en este momento es que hay un reacomodo, una recomposición de las corrientes a lo interno. No es cierto que una candidatura determinada (la de Xiomara Castro) tiene el control de toda una corriente. Las dirigencias a nivel departamental y municipal están viendo a qué candidato presidencial apoyar.

¿No tiene temor a la venganza de la cúpula de Libre porque no respalda a doña Xiomara?

Hay algunos diputados que tienen control interno del partido que se sienten incómodos con esta mi candidatura porque se sienten amenazados frente a una propuesta de cambio en el partido. No están acostumbrados a una democracia efectiva, contra esos no me importa su actitud.

Nuestro coordinador general ha tenido una postura muy respetuosa, de neutralidad. Estamos conscientes que doña Xiomara es muy reconocida, pero también estamos conscientes que el partido requiere de cambios, de fortalecimiento democrático interno. La aspiración nuestra es que la democracia interna impere.

Las reglas claras, puestas en el proceso electoral interno, y que se respete la elección de los votantes en la elección primaria son lo importante. No se trata de que se imponga un candidato o una candidata, se trata de que la militancia quiera ese candidato o candidata, se trata de que la militancia los quiera para ir a una elección general. De nada nos sirve tener un candidato o candidata que lo interno tiene una fuerza importante pero hacia afuera no suma votos independientes. Sin lo votos independientes es imposible alcanzar la presidencia de la República.