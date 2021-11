Augusto Aguilar: No inscribir a Roberto Contreras es parte de una jugada política

La inscripción de Contreras está enmarcada en Ley, Aguirre asegura que Rixi Moncada no se ha querido conectar para discutir el tema.

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSC), ahora Consejo Nacional Electoral (CNE), el no inscribir a Roberto Contreras como candidato de la alianza es parte de una jugada política.



"Desde mi punto de vista él está habilitado para poder participar en las elecciones generales por que no participó en las elecciones primarias", enfatizó Aguilar.



El exmagistrado argumentó que la dilatación en la inscripción "es una estrategia política del Partido Nacional; no queda ninguna duda".

LEA: Inscripción de Roberto Contreras envuelta en polémica ¿Es legal o no?



Arguyó que "en el mismo caso estaba Doris Gutiérrez y Salvador Nasrralla y ya los inscribieron. Ya se habían inscrito, pero después renunciaron y lo mismo hizo este señor (Contreras); él solamente se inscribió y renunció, no participó (en las internas)".



Carlenton Dávila, ahora aspirante a vicealcalde de la alianza tras ceder su candidatura de alcalde por la capital a Jorge Aldana, dijo que "no es posible que le estén quitando la oportunidad al pueblo sampedrano de tener un cambio".



Aseguró "tienen un enorme temor por que se van del cargo, pero probablemente también se van del país por las medidas de extradición".

VEA: Nasry "Tito" Asfura asegura que creará empleos para los mayores de 50 años



El miembro del Partido Salvador de Honduras (PSH) manifestó "esto está enmarcado en ley. Ellos se basan en el artículo 115 que los que participaron no pueden ser inscritos. Don Roberto y yo no participamos en el proceso interno, por eso estamos 100% habilitados".



Por su parte, Kelvin Aguirre, consejero presidente del CNE, expresó que "esta presidencia no solo ha convocado tres veces (a reunión de pleno), el día de ayer (lunes) sino, que también el sábado que yo estaba en el país, también convocamos reunión de pleno".



Puntualizó "a mí me parece que estar con estos calificativos y atribuciones de que al final hay una supuesta comisión de un delito; eso es improcedente e innecesario en las circunstancias que estamos".

ADEMÁS: Alia Kafati: "Mi locura me llevará a grandes cosas"



El funcionario compartió que se encontraba en un viaje de trabajo en República Dominicana, en busca de aparatos tecnológicos que serán prestados por el gobierno de ese país para utilizar en los comicios de noviembre.



"El reglamento de sesiones (del CNE) ya establece que se pueden hacer virtuales las mismas. Entonces no sabemos por que la compañera Moncada (Rixi) no ha querido conectarse, desconocemos las razones, por qué dilatar más esto", aseguró Aguirre.