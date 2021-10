Conflictividad política y denuncias de fraude rodearían las elecciones generales en Honduras

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unas elecciones generales inusuales en medio de la pandemia de covid-19 -pero sobre todo envuelta por la incertidumbre ocasionada desde los órganos electorales y por la misma clase política- se avecina al país.



A 33 días para los comicios generales, la conflictividad político-electoral, potenciales denuncias de fraude y hasta acciones violentas y de represión priman como parte de los escenarios que se vislumbran para lo que tendría que ser una fiesta cívica convocada para el próximo 28 de noviembre.



Analistas consultados por EL HERALDO coincidieron en que si bien hay diferentes probables panoramas preelectorales, durante las votaciones y poselectorales se generarán tensiones políticas que pueden desatar la crisis que ha estado latente y que sería más grave que la suscitada en el 2017.

Un eventual desorden por la mala organización del Consejo Nacional Electoral (CNE) derivada de la inexperiencia de sus autoridades -problemas en el uso de lectores de huellas dactilares para que los votantes puedan ejercer el sufragio e incluso fallo parcial o total en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)- es factible para el último domingo del undécimo mes del año.



Además no se descarta que desde el Congreso Nacional se pueda autorizar el uso de la actual tarjeta de identidad y el Documento Nacional de Identificación (DNI) para votar ante el incumplimiento de la distribución de la nueva cédula por parte del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Convulso y complicado

“Están todas las condiciones para que haya un proceso electoral muy convulso, muy complicado, y por eso es importante animar para que se intenten resolver todos los asuntos; nos encaminamos a una situación de muchas tensiones políticas lamentablemente”, consideró el experto en materia política Filadelfo Martínez.



Indicó que las mayores dudas en torno a los comicios venideros no provienen de los grupos económicos, sino que se derivan de los mismos actores políticos que controlan el CNE y organismos afines.



“Está latente la aspiración del presidente Juan Orlando Hernández para un nuevo periodo de gobierno, esto ha sido un tema de debate permanente que no termina de cerrarse en Honduras. Todavía hay fuerzas que creen que es posible que a última hora el candidato del Partido Nacional (Nasry Asfura) va a ahuecar, dejar el espacio vacío para que el actual mandatario que ya demostró una vez que no tiene empacho en violar la ley pueda hacerlo de nuevo y presentarse como candidato”, aseguró el también representante de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF).



Mencionó que el fantasma del fraude podría volver a estar presente en estas elecciones siendo parte del discurso de los aspirantes perdedores, lo que al final provocaría un clima de violencia política.

Obstruir

El sociólogo Pablo Carías intuyó que “si al final de cuentas el gobierno, el equipo que está al frente del Estado va a obstruir el proceso electoral o imponerse a través de acciones ilegales que contravengan las disposiciones establecidas en las normas, podrían generar una situación de caos, confusión y las votaciones no se pudieran dar”.



De llevarse a cabo la justa democrática bajo normalidad con ciertas incidencias (resultando favorecido el Partido Nacional), las cosas seguirán igual o peor, se desmejorará la situación del país debido a que este ha venido transitando por la disolución de la institucionalidad, supresión de todo mecanismo de transparencia, masivo endeudamiento y hasta la entrega del territorio, avizora.

Mientras que si la oposición -sea Libertad y Refundación (Libre) o el Partido Liberal- gana el nivel presidencial, el excatedrático universitario destacó que tendrá al frente una situación compleja, por lo que deberá conformar un gobierno de reconstrucción nacional por el impacto causado por los fenómenos Eta y Iota aunado a las afectaciones sociales por el coronavirus, corrupción e inseguridad.



“De no haber elecciones va a aumentar la descomposición social porque una situación de esas no creo que la población, las instituciones sobre todo los partidos de oposición de mayor beligerancia pudieran resistir de manera tranquila y pacífica”, advirtió.



Por su parte, el analista electoral Miguel Cálix enfatizó que estamos a la víspera de escenarios preocupantes por las actuaciones e incumplimientos del ente electoral y si el margen de ventaja de la fuerza política que obtenga el triunfo el 28N es menor al cuatro por ciento.

