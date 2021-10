¿Cómo queda la fórmula de Libre después de que Nasralla cediera la candidatura?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Partido Salvador de Honduras (PSH) y Libertad y Refundación (Libre) decidieron realizar una alianza de cara a las elecciones generales, lo que también provocó que se integrara una nueva fórmula presidencial.

Xiomara Castro, quien aspira a la candidatura por Libre, será quien encabezará la candidatura de la unión política, mientras que la fórmula presidencal será complementada por una persona del PSH, una de Libertad y Refundación y una del Pinu.

En conferencia de prensa, Salvador Nasralla, quien cedió su candidatura a Xiomara Castro, anunció que él sería el primer designado presidencial de Castro.

"Me siento honrado porque al ceder ella en 2017 su puesto para ser el candidato de la Alianza (de Oposición), me toca ahora a mi devolver la mano... No seré yo el candidato de la alianza, seré el primer designado presidencial", afirmó.

Castro anunció que el doctor Renato Florentino, simpatizante de Libre y segundo designado presidencial, complementará la fórmula.

Además, Doris Gutiérrez, quien era la primera designada presidencial en la alianza entre el PSH y Pinu, denominada Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), pasará a ser la tercera designada de la Alianza con el Pueblo.

La alianza es solamente en la fórmula presidencial, ya que cada partido tendrá en sus planillas a sus candidatos a alcaldes o diputados.